Renata Flores, rapera nacida en Ayacucho: "Tenía esa necesidad de poder expresarme en quechua"

Renata Flores es activista, cantante y rapera quechua, nacida en Ayacucho (Perú) hace 24 años. Su carrera artística ha sumado diversos hitos durante el último año y uno de ellos se concretará el próximo domingo 29 de junio.

Se presentará por primera vez en Lima. Su concierto se realizará en la Cúpula de las Artes y contará con la participación de una serie de músicos y músicas con los que ha lanzado canciones en conjunto, a propósito de su último trabajo.

Este segundo álbum “es un nuevo comienzo”, afirmó Renata Flores en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. También recordó su experiencia en el Festival de Viña del Mar a principios de este 2025.

-Durante los últimos meses, hemos ido conociendo diversos estrenos de canciones que son parte de tu segundo álbum. ¿Qué sello tiene este nuevo trabajo?

Es un álbum que he ido trabajando durante dos años, he tenido varias experiencias en mi vida que quería mostrar, sacar y canalizar en este segundo álbum.

Mi primer álbum se llama ISQUN, número nueve en quechua, y significa el reflejo del alma y he hablado en este álbum de otras mujeres andinas que me han inspirado para crear música. Incluso, las canciones tienen sus nombres: Rita Puma Justo, Beatriz Clara Coya y María Parado de Bellido.

Y en este segundo álbum estoy hablando más de mi historia, de mi familia, de mi mamá, de mis abuelas, de donde vivo, en la realidad de cómo se vive en las provincias y en los pueblos. Tiene colaboraciones también y es un álbum que va a dar muchas tiraderas, digo hablar de todo un poco, ser firme y lo más transparente posible.

TRAFICANTES, que así se llamará este segundo álbum, tiene mucho sentir, tomé un poco del dolor, de la rabia, de las injusticias que he visto, las que mi familia ha vivido y estoy trasladándolo a estos tiempos con los nuevos géneros. Y con la nueva música que también escucho.

Y, obviamente, es con la música andina y los instrumentos andinos que representan bastante a mi Ayacucho.

-En marzo pasado se conoció el video oficial de Tijeras II. ¿Qué te inspiró?

Es la continuación de “Tijeras” que es una canción que ha sido parte de mi otro álbum (ISQUN), pero en “Tijeras II” hablo más de la historia de lo que he vivido. El 15 de diciembre de 2022 se dio la masacre en Ayacucho, así lo llamamos, fue un día horrible, traumático y triste para hermanos y hermanas que han perdido a sus familiares. Y eso me marcó, mi forma de ver y de pensar porque se está repitiendo la historia.

Una historia que mis abuelas y mi mamá han vivido…y que ha pasado anteriormente. Ese día pude sentir en carne propia como sus historias llegaban a mi corazón y podía ver en sus ojos las lágrimas, podía ver ese dolor de recordar unos tiempos muy fuertes en Ayacucho, que llamamos conflicto armado interno.

Y a partir de ese día, que yo viví, donde pude escuchar… escribí “Tijeras II”. Es parte del comienzo del álbum TRAFICANTES por eso tiene un contexto más social y político, en realidad, tenía que decir muchas cosas aparte de “La América que se olvida” que también compuse a raíz de eso.

Pero “Tijeras II” ha sido una canción que he ido preparando con más tiempo, con más calma, de frente, mandándome a todas las personas que se sientan identificadas y a los gobernantes porque vivimos una dictadura en Perú y no se habla de eso. Otros países no saben lo que está sucediendo acá, pero es muy triste y preocupante que la muerte de muchos hermanos no sea visibilizada.

Habla de eso, como el mundo se está convirtiendo en algo tan frío, todo está al revés y de eso trata el concepto de Traficantes de mi segundo álbum. Un mundo paralelo y a los buenos nos toca traficar la verdad quizás más adelante traficar el agua y las semillas.

“Tijeras II” es la canción que marca ese nuevo comienzo.

-“Soy libre de cantar en quechua”. Eso habías comentado en otras oportunidades. Para ti, ¿por qué es importante revitalizar la lengua?

Es importante para mí, hablar y cantar en quechua. Reivindicar el idioma de mis abuelos y que he escuchado desde pequeñita. Actualmente, muchos jóvenes y niñas lo escuchan, pero es muy raro ver que se hable en la calle libremente como algo cotidiano. Se dio ahí una represión muy fuerte y la discriminación es algo que se ve y se vive.

Y a raíz de todo esto que he visto en el colegio, en la calle, desde muy pequeña, con mi mamá que es gestora cultural y estando muy activa con una serie de eventos en Ayacucho, tenía esa necesidad en mí de poder expresarme en quechua. Inicié haciendo unos covers en quechua.

Había visto covers en español, en italiano y en inglés de canciones que conocía, pero yo me siento más identificada con el quechua. Por eso empecé a transcribir, hacer una traducción al quechua junto con mi abuelita, con mi mamá, con mis maestros de quechua también… y así empecé a cantar en quechua. Me sentía más libre, me sentía más yo y mi identidad estaba floreciendo.

Estoy segura que mi familia, mis ancestros y ancestras también sentían eso, pero no les permitieron cantar y hablar en su lengua. Siento como esa carga de poder soltar, como que al fin estoy rompiendo ese ciclo y estoy soltando todo lo que mis ancestras quisieron decir en algún momento.

Y creo que cuando uno inicia, muchos más se van sumando, más jóvenes, más niños y más artistas. Quizás tienen un poco de temor de mostrar quienes son y, a veces, no queremos averiguar ni hablar con nuestras familias. Papá, mamá… ¿De dónde vienes? ¿de dónde es el apellido? Hay muchas historias por contar y creo que la música es una forma de poder sanar eso, reconocer, reconectar con nuestra identidad y con nuestra familia.

-Si hablamos de la riqueza del quechua ¿Qué nos puedes contar?

El quechua es un idioma tan amoroso, cariñoso y que se preocupa siempre de las demás personas. Tenemos prácticas ancestrales donde siempre se trabaja en comunidad, se trabaja para todos y eso es algo que se ha ido perdiendo…también en Ayacucho. Está ahí, igual se sigue viendo, se sigue practicando y es algo muy natural que se ve en la calle porque se organizan en los colegios, por ejemplo, y siempre se busca esa unión.

Y todo eso se transmite por medio del quechua, con un saludo que es mucho más respetuoso al preguntar: ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y la despedida: hasta que nos volvamos a encontrar. El idioma me ha enseñado, por medio de mis abuelas, todo el amor que se tiene a las personas, a la naturaleza, a la pachamama y a todos los seres con los que vivimos. Eso es una práctica, una forma de vida que se está perdiendo…

-Este domingo 29 de junio compartirás el escenario con el legendario grupo de cumbia peruana “Los Mirlos” con la canción que trabajaron juntos “AKAKAW”. Y durante el último tiempo, sigues anunciando una serie de colaboraciones como con el artista Xiuhtezcatl con quien presentaron “Sígueme”. “De Xochimilco a Ayacucho, se está tejiendo el futuro de la música de nuestros pueblos” destacaron cuando se lanzó el tema que tiene letras en Nahuatl y Quechua. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue increíble la colaboración con Xiuhtezcatl y, además, se fue pactando hace más de un año. Escuché su música, su trabajo, me encantó y sentí que había una conexión de mensaje, de lucha, y su historia es inspiradora. Hablamos por Instagram, me mandó “Sígueme”, la canción, me gustó y empezamos a colaborar.

Luego le mandé mi parte y él quiso venir acá a Ayacucho a grabar el videoclip que está hermoso. Está hecho por la comunidad y todos hemos participado, mi familia, mis primos, mis abuelas y ha sido muy bonito compartir esta colaboración.

Nos quedamos así… ¿y qué más podemos hacer? Porque estábamos pensando hacer otra colaboración para mi álbum porque “Sígueme” sale en el suyo. Así estamos compartiendo saberes, todo lo que nuestros ancestros nos han transmitido y nos han heredado. Y el idioma, el nahuatl, que hasta esta hora todavía estoy practicando. Ha sido muy bonito escucharlo, saber que significa y de qué trata…

Todos dicen que es la profecía que se está cumpliendo como dice la parte de mi canción: el cóndor desde el sur, el águila del norte, nuestros pueblos se van a unir y juntos vamos a salir adelante con nuestras lenguas y nuestras culturas.

–Este año, fuiste parte de la competencia folclórica en el Festival de Viña del Mar con la canción “Kuti Tika”. ¿Qué recuerdos tienes de ese viaje a nuestro país?

Sí, estuve en el Festival de Viña del Mar que también fue muy sorpresivo. Era la segunda vez que estaba tratando de participar porque el año pasado me inscribí, pero este año se dio y estaba emocionada de que el quechua se vuelva a escuchar en un festival tan grande como es el de Viña.

Con una propuesta nueva y que está en folklore para empezar. Una fusión distinta que muchos no están acostumbrados a escuchar. A veces me preguntan: ¿estás cantando en inglés? Les digo que no, que es quechua. Y tiene esa fusión de géneros, de instrumentos andinos, y otros, que tiene “Kuti Tika”.

El nombre de la canción significa volver a florecer. Para mí ha sido una experiencia muy bonita poder compartir el quechua, compartir energías con los demás participantes, conocer sus historias y esta parte de Latinoamérica que no se ve muchos en estos festivales.

Ha sido una oportunidad para demostrar que existen muchos artistas originarios de sus tierras, que están haciendo nuevas propuestas musicales, llevando su cultura y llevando esta parte del folklore que va evolucionando.

Siento que es el inicio de algo mucho más grande y, cada vez, veo más artistas que están llevando su lengua, su música, sus tradiciones en sus nuevos proyectos musicales y que esto no solo se queda aquí…

Me llevo una experiencia muy bonita, conocer toda la plataforma, toda la producción que es inmensa, todo ha sido nuevo para mí y aprendí muchísimo.

-A principios de abril en Lima, saliste al escenario durante el concierto del cantante canadiense Shaw Mendes en el marco de su gira For Friends and Family Only. ¿Qué te pareció esa invitación?

Fue una oportunidad maravillosa, muy agradecida con todo su equipo y con Nina Gualinga. Con todo el proyecto que él está llevando a cabo y que más adelante se va a dar a conocer con más amplitud. Él dijo que si visitaba Latinoamérica iba a invitar a artistas a colaborar, artistas de su tierra y que tienen mucho por decir, así como MC Millaray estuvo en Chile. La conozco y es una artista increíble, la quiero muchísimo y estamos en conversaciones para hacer algo juntas.

Sé que Mendes ha querido mostrar los distintos proyectos, artistas originarios de cada país y agradecida de colaborar en una canción que también tiene un mensaje muy bonito. Sé que Shaw Mendes también es activista, tiene una Ong y varias iniciativas donde está comprometido. Se viene algo más grande, con más artistas y estoy muy emocionada con eso.

Me dijo que grabáramos la versión de Youth, la canción donde colaboramos, y espero que se dé y nos volvamos a encontrar.