Santiago suma nuevo bosque de bolsillo en Parque O'Higgins para una ciudad más verde

El Parque O’Higgins fue el escenario este sábado 28 de junio de una masiva plantación que dio vida al noveno Bosque de Bolsillo de la región. Más de 300 personas, entre vecinos y gestores ambientales, se reunieron en el Centro de Educación Ambiental para plantar cerca de 1.500 nuevas especies vegetales.Esta iniciativa forma parte del programa «Bosques de Bolsillo» impulsado por el Gobierno de Santiago, que busca establecer 33 nuevos bosques urbanos utilizando el método Miyawaki. Esta técnica es reconocida por promover un crecimiento acelerado de la vegetación, reducir eficientemente la temperatura ambiental y requerir un bajo consumo de agua, características esenciales para el escenario hídrico actual de la región.
Un Compromiso con la Sustentabilidad y la Calidad de Vida
Entre las especies plantadas se encuentran el Pimiento (Schinus molle), Peumo (Cryptocarya alba), el Tabaco del Diablo (Lobelia Tupa) y el Quebracho (Senna candolleana), todas seleccionadas por su bajo consumo hídrico.
El Gobernador Claudio Orrego enfatizó el impacto de estos proyectos: «Este proyecto refleja lo que queremos para Santiago: una ciudad más verde, con una comunidad activa, la participación de la sociedad civil, a través de la Fundación Bosco, y un municipio comprometido con el medio ambiente». Orrego también destacó que los bosques urbanos son una respuesta concreta a desafíos como la salud mental, obesidad y sedentarismo, afirmando que «más árboles para Santiago es también más salud y más vida».
Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, agradeció la iniciativa regional y subrayó su importancia: «Este proyecto no solo mejora nuestras áreas verdes, también educa a la ciudadanía sobre el cambio climático y la importancia de proteger nuestra biodiversidad«. Desbordes manifestó el entusiasmo del municipio por sumarse al desafío de plantar 500 mil árboles en Santiago, con la aspiración de alcanzar el millón, buscando «más vida, más salud y más futuro para nuestra ciudad».
Este Bosque de Bolsillo en Parque O’Higgins se suma a los ya existentes en comunas como Maipú, Cerrillos, Pudahuel y Vitacura. El programa tiene como meta la plantación de 100 mil nuevos árboles de aquí a 2028, lo que contribuirá significativamente a atrapar material particulado, bajar la temperatura de la ciudad y transformar el paisaje regional.