Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de abril de 2026


Servel objeta millonarios gastos de campaña a 14 autoridades regionales

Servel objetó $719 millones en gastos de campaña a 14 autoridades regionales tras elecciones 2024. Informes incompletos y fondos sin respaldo son causas. Afectados incluyen gobernadores de O'Higgins y Tarapacá.

Servel objetó $719 millones en gastos de campaña a 14 autoridades regionales tras elecciones 2024. Informes incompletos y fondos sin respaldo son causas. Afectados incluyen gobernadores de O'Higgins y Tarapacá.

Nacional

El Servicio Electoral (Servel) ha objetado gastos de campaña por un total de $719 millones a 14 autoridades regionales en Chile. Las objeciones, que corresponden a las campañas para las elecciones de octubre de 2024, se deben a informes «incompletos», facturas «fuera de plazo» y aportes no registrados por las vías oficiales.

Según reportó El Mercurio, entre los afectados se encuentra el gobernador de la Región de O’Higgins, Pablo Silva Amaya (PS), a quien el Servel objetó la totalidad de sus cuentas el pasado 9 de abril. La entidad argumentó «inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral que revisten la gravedad suficiente para motivar el rechazo de la cuenta general«. Silva Amaya había declarado ingresos por $101 millones y gastos electorales por $24 millones.

En la misma situación de objeción total se encuentra el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal (independiente), debido a «omisiones graves» en sus informes.

Detalles de las Irregularidades en Campañas

El análisis de 16 resoluciones del Servel sobre campañas de gobernadores reveló que, de un total de $3.248 millones en ingresos declarados y más de $3.264 millones en gastos, el Servel solo autorizó el reembolso de $2.288 millones. Esto dejó sin devolución aproximadamente $719 millones. Además, las autoridades regionales no pudieron acreditar gastos por $400 millones ni ingresos por $181 millones.

Otro caso notable es el de Andrés Wallis, administrador electoral de la campaña del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Se objetaron sus honorarios por $20,6 millones correspondientes a cuatro meses de trabajo, ya que superaban el límite de $13 millones fijado por el propio Servel para este tipo de servicios.

Esta situación subraya la estricta fiscalización del Servel sobre los fondos de campaña y busca asegurar la transparencia en los procesos electorales.

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