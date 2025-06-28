Servicio Electoral entregó últimos detalles respecto a las elecciones primarias de este domingo

A pocas horas de las elecciones primarias de este domingo, el Servicio Electoral (Servel) entregó los últimos detalles para la jornada de sufragio. La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, aclaró que, si bien el voto es voluntario, la asistencia de los vocales de mesa es obligatoria, y su incumplimiento conlleva multas significativas.

Figueroa enfatizó que los vocales designados deben presentarse este sábado 28 de junio a las 15:00 horas para constituir las mesas, y el domingo 29 de junio a las 07:30 horas para instalarse e iniciar el proceso electoral. Quienes no cumplan con esta obligación se exponen a multas que van desde 2 a 8 UTM, es decir, entre 137 mil y 549 mil pesos.

También, la directiva del Servicio Electoral detalló que los documentos requeridos para sufragar este domingo son únicamente el carnet de identidad o pasaporte, que pueden estar vencidos hasta 12 meses. De igual manera, recordó que el plazo para el cambio de domicilio electoral respecto a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 16 de noviembre, vence este sábado 28 de junio.

Por otro lado, respecto al voto en el extranjero, informaron que en algunas circunscripciones existen circunstancias especiales donde habrá un traslado de local de votación. Por esta razón invita a todos a consultar sus datos electorales a través del sitio consulta.servel.cl para revisar si fueron convocados a ser vocales de mesa o miembros del colegio escrutador, y sobre la información respecto a sus locales y mesas de votación.

Finalmente, la presidenta del Servicio Electoral hizo hincapié en que “Este domingo 29 de junio es un feriado legal, es decir, no pueden abrir los centros comerciales administrados bajo una misma razón o personalidad jurídica, pero a las personas que les toque trabajar este domingo, como el lector pueden contar con tres horas disponibles para acudir a votar”.