Sharp, vocero de Mulet: “Dos listas (parlamentarias) no es un esquema que haya que descartar”

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso entre 2016 y 2024, y hoy vocero del candidato regionalista Jaime Mulet, se mostró confiado respecto a la votación de su abanderado: “me gustaría que fuese la primera mayoría de la primaria”.

Tras su quiebre con el Frente Amplio por diferencias en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución de 2019, el personero gravitó hacia el partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en busca de propuestas “regionalistas, ambientales y con perspectiva social”. Desde esta posición, adelanta cuál será el escenario a discutir tras las primarias.

Sharp planea correr en un cupo del FRVS para las elecciones parlamentarias de noviembre, en donde sus desavenencias con el FA se han hecho notar más que nunca tras un veto del partido que cerraría la puerta a una lista única en el oficialismo.

En entrevista con EMOL TV, el vocero declaró: “si las listas parlamentarias se construyen con vetos y exclusiones, y no como una oportunidad de abrir la participación de muchos movimientos, liderazgos y colectivos de regiones, de territorios, gana la derecha en noviembre”.

El ex alcalde, que hoy forma parte de la colectividad Transformar Chile, no descarta ir en dos listas, una de ellas representando a la izquierda extraoficialista: “Uno no puede ir como independiente solo en esta elección, es una elección proporcional, no es una elección mayoritaria. Me imagino un congreso que no exprese solamente a candidatos de dos o tres partidos”.

Otro quiebre sucedió a inicios de año, cuando la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), denunció presuntas irregularidades durante la administración de Jorge Sharp.

Sobre su no participación en el comando de Gonzalo Winter, responde que sus propuestas en materia de descentralización y ecologismo “no son tan nítidas como las propuestas de la Federación”. Aseveró que las rencillas experimentadas en campaña deben quedar exclusivamente en el ámbito de las diferencias.

Sobre el programa de quien salga airoso de estas primarias, declaró: “Estos cuatro programas van a tener que fundirse, expresando la diversidad de esta coalición. No puede hacerse sólo entre los partidos y los militantes. Va a haber que convocar a la sociedad, a los chilenos y a las chilenas”.