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Trump anuncia posible alto el fuego en Gaza para la próxima semana

Trump anuncia posible alto el fuego en Gaza para la próxima semana. El presidente de EE.UU. conversó con implicados, reconociendo una situación "terrible" y la necesidad de intervenir por "razones humanitarias".

Trump anuncia posible alto el fuego en Gaza para la próxima semana. El presidente de EE.UU. conversó con implicados, reconociendo una situación "terrible" y la necesidad de intervenir por "razones humanitarias".

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que en los próximos siete días podría anunciarse un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Este posible acuerdo llega después de que un pacto anterior fuera roto unilateralmente por Israel en marzo.

Desde el Despacho Oval, y a preguntas de periodistas, Trump confirmó haber conversado con «algunas de las personas implicadas». El mandatario reconoció que la situación en Gaza es «terrible» y justificó la intervención estadounidense por «razones humanitarias», enfatizando que «nos implicamos porque la gente está muriendo».

 

Niños gazatíes aglomerados con ollas en las manos a la espera de recibir algo de comida.

Hambruna en Gaza. Foto X @UNRWA.

El magnate republicano se refirió a las urgentes necesidades humanitarias de la población gazatí, aunque defendió el «buen sistema» que, según él, se ha establecido para el reparto de la ayuda en el terreno.

En ese contexto, Trump señaló que «quienes supuestamente deben cuidar de la población» –en una aparente alusión a Hamás– «están robando comida y vendiéndola». Este argumento, cabe destacar, coincide con la tesis israelí para justificar que sea ahora la Fundación Humanitaria para Gaza la entidad que controle la distribución de la ayuda.

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