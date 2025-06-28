¿Votos con fotos? Diputada Carolina Marzán se reúne con director del Servel por proyecto que suma fotografías de candidatos en cédulas de votación

Ad portas de las primarias y con el fin de avanzar hacía la inclusión, la diputada Carolina Marzán (PPD), busca un impulso a su proyecto que establece incorporar fotografías a los nombres de los candidatos en las papeletas de votación. La autora de la iniciativa se reunió con el director nacional del Servicio Electoral, Raúl García, precisando detalles del proyecto que se encuentra en trámite en la Cámara y, a la que han pedido apoyo por parte del Gobierno considerando la relevancia de las políticas públicas de inclusión.

Tras el encuentro, la parlamentaria señaló que “nuestro proyecto de ley busca incluir una foto de los y las candidatas en el voto cuando tengamos elecciones en nuestro país, lo que pudimos explicar al director del Servel, representando la inquietud de cientos de personas neurodivergentes, personas adultas mayores y también a quienes son analfabetas, que, aun siendo un número pequeño, debemos velar para que su derecho humano a sufragar, sea amparado. Entendiendo que el Estado debe hacerse parte de este proyecto, nos respalda el hecho de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile y actualmente vigente, señala que los estados deben garantizar los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, asegurando que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles, fáciles de entender y utilizar”.

El director nacional del Servicio Electoral, Raúl García, en tanto, reafirmó “el compromiso invariable del Servicio con un ejercicio del derecho a sufragio informado, inclusivo e igualitario”. En esa línea, comprometió “la colaboración técnica de la institución en el análisis y eventual discusión legislativa de la idea de incorporar la foto de los candidatos/as a elecciones de órganos unipersonales en las respectivas cédulas electorales.”

Cabe señalar que desde la Federación Nacional de Autismo (FENAUT) se ha insistido en la necesidad urgente de mejorar la accesibilidad e inclusión en el proceso de votación. Esta preocupación no solo apunta a las personas autistas, sino también para las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad visual, entre otras. Así, la Federación precisa que no buscan el voto asistido, sino inclusivo, respetando la autonomía y el derecho humano a ejercer el sufragio de manera independiente.

Con sus propias particularidades, algunos de los países que tienen voto con fotografías son: Argentina, Bolivia, Uruguay, Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, Costa Rica, India e Irlanda.

Origen de la iniciativa

El proyecto, que actualmente se encuentra en su primer trámite en la Cámara, tiene un origen que a juicio de la diputada fue “doloroso”, pero a la vez “decisivo para impulsar esta búsqueda de mayor inclusión, asegurando el derecho humano a votar, con respeto y dignidad”.

En la comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso, la diputada recibió el testimonio del entonces alcalde, quien le transmitió su experiencia: “Cuando consultó a una funcionaria del Servel por la forma en que facilitarían la votación de personas autistas, ya que su hijo lo es y deseaba votar, lo mandaron a tribunales para que ‘se ahorrara problemas y declararan interdicto a su hijo’. Esta respuesta fue devastadora para el padre y se aleja de lo que como legisladores tenemos que trabajar, que es como el Estado garantiza el derecho humano al voto”.