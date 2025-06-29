Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de abril de 2026


Cadem: Matthei pierde protagonismo y es superada por Jara y Kast

La abanderada de Chile Vamos, quien hasta hace pocas semanas lideraba con holgura, cayó al tercer lugar en la intención de voto espontáneo. Su retroceso de nueve puntos en cuatro semanas la deja empatada con Franco Parisi.

La abanderada de Chile Vamos, quien hasta hace pocas semanas lideraba con holgura, cayó al tercer lugar en la intención de voto espontáneo. Su retroceso de nueve puntos en cuatro semanas la deja empatada con Franco Parisi.

Presidenciales

Un sorpresivo vuelco marcó la última encuesta Plaza Pública de Cadem previo a las primarias presidenciales. Evelyn Matthei, quien hasta hace pocas semanas lideraba con holgura, cayó al tercer lugar en la intención de voto espontáneo, quedando con solo un 10% de las preferencias. Su retroceso de nueve puntos en cuatro semanas la deja ahora empatada con Franco Parisi, quien sube tres puntos y alcanza el mismo porcentaje.

El liderazgo lo asume José Antonio Kast, quien crece cinco puntos y llega al 24%, seguido por la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, que irrumpe en el segundo lugar con un 16%. Más atrás aparecen Carolina Tohá y Johannes Kaiser (ambos con 4%) y Gonzalo Winter (2%).

En los eventuales escenarios de segunda vuelta, Matthei enfrenta su primer revés frente a Kast, quien la supera por 13 puntos: “24% vs 37%”. Pese a ello, la candidata de Chile Vamos se impondría a Jara por “19 puntos (50% vs 31%)”, a Kaiser por “29 puntos (48% vs 19%)” y a Parisi por una mínima ventaja de “2 puntos (39% vs 37%)”.

En tanto, Kast también vencería a Jara con una amplia diferencia: “50% vs 30%”, y a Parisi por “12 puntos (41% vs 29%)”. La candidata oficialista, Jeannette Jara, solo lograría superar a Kaiser en una segunda vuelta, por “37% vs 31%”, pero caería ante Parisi con “32% vs 44%”.

La encuesta también abordó otros temas de coyuntura. La aprobación del Presidente Gabriel Boric cayó a un 32%, mientras un 61% desaprueba su gestión. En el plano internacional, Nayib Bukele mantiene el liderazgo como figura mejor evaluada por los chilenos con un 77% de imagen positiva. En contraste, Donald Trump registró su nivel más bajo desde enero de 2024, con apenas un 36% de imagen positiva.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Más Artículos

Presione Escape para Salir o haga clic en la X