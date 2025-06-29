Camila Vallejo confirma regreso a La Moneda: volverá la segunda semana de julio

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, ya tiene fecha para retomar sus funciones en La Moneda. En medio de la jornada de primarias del oficialismo, la ministra —quien actualmente se encuentra haciendo uso de su postnatal— confirmó que volverá a sus labores durante la segunda semana de julio.

“Me queda muy poco (de postnatal), la segunda semana de julio ya estoy de regreso”, señaló Vallejo, destacando su compromiso con el rol que desempeña en el gabinete del Presidente Gabriel Boric.

La ministra reconoció que el retorno no está exento de emociones encontradas. “Para toda mujer que está en postnatal, volver al trabajo es un tema que tiene de dulce y agraz, porque se deja a un bebé en otra etapa, va a entrar a la Sala Cuna y me toca volver a mis labores”, expresó.

Pese a ello, manifestó estar lista para retomar sus responsabilidades: “Estoy con todas las ganas de cumplir con el compromiso que le hice al Presidente de que voy a volver y voy a seguir haciendo mi tarea en la medida que él lo estime necesario”.