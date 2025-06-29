Carolina Tohá: “No estoy dispuesta a negociar el hablarle a los chilenos y chilenas con la verdad”

En un escenario político que se destaca por la polarización y el avance de candidaturas conservadoras, Carolina Tohá se perfila como una fuerte figura en la posible renovación del progresismo chileno. Ha sido diputada, alcaldesa, ministra, y hoy su nombre suena con fuerza como carta presidencial desde la tradición del socialismo democrático. En esta entrevista, reflexiona sobre los desafíos que enfrenta el oficialismo, la necesidad de superar el ciclo de alternancia, la importancia de impulsar el crecimiento económico con equidad, y el lugar que ocupan las mujeres en la política.

—Chile vive hace años una alternancia entre gobiernos de izquierda y de derecha que, más que ofrecer soluciones estables, parece haber profundizado el desencanto. Hoy el oficialismo está debilitado, el país muestra señales de giro hacia posiciones conservadoras, y usted plantea que “no debemos repetir las fórmulas de los últimos gobiernos”. ¿Cómo se renueva el progresismo en un escenario así?

—La alternancia reiterada que ha habido durante todos los últimos gobiernos da cuenta de que ninguno de los proyectos que ha gobernado ha logrado realmente trascender a su mandato. . Es decir, las definiciones adoptadas y los lineamientos planteados no han calado en la sociedad chilena lo suficiente como para constituirse en algo más que un programa de gobierno, y transformarse en un verdadero proyecto nacional, sostenido con apoyo reiterado elección tras elección. La alternancia en democracia es indispensable, pero cuando siempre se provoca cambio, la oposición es un síntoma de que está habiendo insatisfacción con el sistema político. Nuestra propuesta presidencial parte de esa definición y propone llevar adelante un programa de gobierno que no solo busque ganar la elección y administrar cuatro años, sino que permita al país adoptar ciertas definiciones que trasciendan y se conviertan en los ejes para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, con equidad social y, desde el punto de vista ambiental, con garantías de sostenibilidad.

—Durante la inscripción del pacto del oficialismo para las primarias, usted marcó una diferencia explícita con lo que han sido los últimos gobiernos —incluido el actual— señalando que “el país está en otro momento”, que “la sociedad ha madurado” y que ya no busca “propuestas atrincheradas”. ¿Cómo se diferencia su liderazgo del que ha ejercido el gobierno de Gabriel Boric?

—He participado en varios gobiernos y tengo orgullo de todas esas experiencias, pero no soy partidaria de repetir ninguno en particular. El actual gobierno fue producto de definiciones que se tomaron en momentos muy distintos del país. Se planteó como respuesta a una etapa que se consideraba refundacional y que, además, coincidía con un proceso constitucional destinado a redefinir las bases institucionales de Chile. Hoy, sin embargo, estamos en un contexto completamente distinto. El mundo se ha vuelto muy incierto y lo que las personas más piden es certidumbre y capacidad de resolver problemas inmediatos. En consecuencia, el gobierno actual respondió a prioridades, preguntas y definiciones muy distintas a las que marcarán nuestro eventual mandato. A su vez, nuestro enfoque político tampoco es el mismo. Pertenecemos a una tradición del socialismo democrático que se diferencia en varios aspectos de los sectores que han liderado la actual administración, especialmente en la convicción de que el país progresa sobre la base de una complementación de lo que se hace a través de la política pública en el Estado, con el impulso de una economía vigorosa y competitiva. Ese equilibrio es interpretado de manera distinta por los sectores que han estado en el núcleo del actual gobierno, donde ha predominado una visión que da preeminencia a la iniciativa estatal y relega a un segundo plano la acción del sector privado.

—Usted ha hablado de iniciar un “nuevo ciclo” desde el progresismo, con una economía que funcione mejor, derechos sociales más fuertes y mayor seguridad. Pero esas son metas que también ha declarado el actual gobierno. ¿Qué haría usted diferente en lo concreto?

—En lo concreto, diría que la mayor diferencia es que en nuestro gobierno el estimular un crecimiento robusto y apuntar a la seguridad van a ser prioridades desde el primer día. En el actual gobierno eso no fue así. Esas definiciones se fueron adoptando en el camino y fueron de alguna manera fruto de la inviabilidad del diseño inicial. En el caso nuestro son convicciones profundas que no están sometidas a ninguna otra consideración que nuestra mirada del desarrollo y de dónde están las prioridades del país. Ciertamente, en el ámbito de la búsqueda del bienestar compartido —es decir, el avance social y la equidad— existe un lineamiento común con el actual gobierno. Sin embargo, es precisamente ahí donde se hace visible nuestra mirada específica sobre las distintas materias, y donde también pueden encontrarse diferencias importantes. Por ejemplo, lo que terminó siendo la reforma previsional estuvo mucho más cerca de lo que eran los planteamientos del socialismo democrático que de lo que eran las definiciones originales que el gobierno traía. Y este mismo análisis podríamos hacer en todas las demás materias del ámbito social como son la salud, la educación y la vivienda.

—Hace unos días, usted y la ministra Jeannette Jara abandonaron un debate en la Universidad de Valparaíso por protestas estudiantiles. ¿Cómo enfrenta una candidatura presidencial que es interpelada desde sectores sociales que históricamente han sido aliados del progresismo?

—La verdad es que las protestas que hubo en la Universidad de Valparaíso no tenían nada que ver con el foro. Eran protestas que tenían los estudiantes por temáticas que ellos están llevando, por unos conflictos que ha habido por casos de acusaciones de abuso sexual de académicos. Tampoco abandonamos el foro producto de las protestas, el foro terminó y afuera había una protesta. Así es que la verdad es que las protestas no se hicieron a propósito del foro ni eran contra los participantes.

—En los últimos días, desde la Democracia Cristiana han surgido señales de apoyo a su candidatura. ¿Cree que una alianza con la DC permitiría avanzar sin comprometer el carácter transformador de su proyecto?

—Yo lo veo de otra manera. Creo que todas las propuestas transformadoras de la sociedad sólo son posibles de impulsarse cuando tienen un apoyo amplio y mayoritario. El tener mucha radicalidad a costa de tener mayoría no es clave para avanzar más, sino para avanzar menos. Creo que la Democracia Cristiana es un partido que tiene una raigambre progresista muy profunda. Y es cierto que muchas veces uno se encuentra con materias en las cuales no tiene exactamente el mismo punto de vista. Pero eso, sinceramente, también nos ocurre a veces respecto de ciertas definiciones del Partido Comunista y del Frente Amplio. Por lo tanto, no considero que sea, en sí mismo, un factor que impida impulsar cambios, sino más bien un elemento que puede facilitar hacerlo con éxito y con un respaldo suficiente. La clave está en contar con el liderazgo necesario para acordar una agenda compartida y encontrar fórmulas que permitan impulsarla, de modo que todos esos sectores —muy diversos entre sí— se sientan representados en lo fundamental. Así, es posible alcanzar definiciones comunes que permitan reunir el respaldo suficiente para dialogar con la oposición y construir la viabilidad de esas reformas o políticas públicas.

—En la última encuesta Cadem usted figura entre las candidatas más conocidas del país y con una imagen positiva en ascenso, aunque aún por debajo de Evelyn Matthei. ¿Cómo interpreta su posición en ese escenario electoral?

—Creo que esta es una elección que tiene todavía mucho camino que recorrer y que van a pasar muchas cosas en los próximos meses que van a ser decisivas para el resultado final. Sin duda, partimos desde un escenario desafiante, porque en Chile —y en el mundo— la tendencia es que las oposiciones comiencen con ventaja. Pero esa ventaja, desde mi punto de vista, puede ser contrarrestada con otros elementos. El principal es que esta es una oposición que aborda la elección presidencial replicando fórmulas de elecciones anteriores con respuestas simplistas y maniqueas para abordar los problemas, y con soluciones muchas veces cargadas de populismo y de propuestas radicales que el país ya ha conocido en los últimos años, y que no han traído más que frustración. A su vez, veo una derecha que se embarcó en la elección presidencial muy tempranamente y que muestra bastantes signos de agotamiento en sus mensajes, ideas y propuestas. Y creo que todos esos son elementos con los cuales hay que jugar para generar un escenario favorable que nos permita construir una mayoría progresista.

—Usted ha sido diputada, alcaldesa, ministra y hoy aspira a ser presidenta. ¿Qué desafíos ha enfrentado por ser mujer en espacios políticos históricamente dominados por hombres?

—Para mí desde siempre el principal desafío ha sido desarrollar política en ambientes muy masculinizados, donde la energía que se pone en la lucha por el poder y la dimensión de ego que hay en el ejercicio de los cargos es muy predominante respecto a la búsqueda de objetivos y el compromiso con las ideas en las que se cree. No quiero decir que las mujeres no luchemos por el poder ni que no tengamos ego, en lo más mínimo, pero creo que es bastante evidente que, en nuestra manera de pararnos en política, tenemos mucho más apego a las dimensiones de proyecto y de objetivos, más que a los medios y a la autoafirmación. Eso hace que la convivencia en el mundo político sea muy hostil y tenga muchas asperezas y muchas incomodidades. Junto con eso, ciertamente hay sexismo de todo tipo. Las opiniones de las mujeres no tienen la misma consideración. Las dinámicas masculinas permean los ambientes de trabajo, y muchas veces hay mecanismos —desde muy sutiles hasta brutales— por los cuales se estigmatiza o se encapsula el rol de las mujeres. Ha habido que pelear toda la vida con eso, y creo que, a pesar de esas dificultades, nos hemos ido abriendo camino.

—En Chile, solo hemos tenido una presidenta mujer. ¿Qué peso simbólico tiene para usted postular desde ese lugar?

—Es muy desafiante imaginarse el ser la segunda mujer presidenta y el tener un liderazgo que esté a la altura de lo que ha representado Michelle Bachelet en nuestra historia política. A la vez que desafiante, es muy movilizador porque me tocó estar muy cerca de esa historia y sé todo lo que significó para las mujeres chilenas del punto de vista de nuestro empoderamiento, del cambio cultural que trajo, de cómo abrió espacio para nuestras temáticas y nuestros puntos de vista. Y yo espero, en ese sentido, que llegar a La Moneda sea un nuevo impulso. Y ojalá de aún mayor magnitud en el avance de las mujeres en su espacio en la sociedad chilena.

—Si tuviera que sintetizar en una sola idea qué representa su candidatura… ¿Cuál es el valor o principio que no está dispuesta a negociar en su camino hacia La Moneda?

—No estoy dispuesta a negociar el hablarle a los chilenos y chilenas con la verdad. Creo que estamos en una época, en Chile, en que nuestra tradición de valoración de la rectitud y la honestidad está fuertemente desafiada. Todos los hechos de corrupción que hemos visto sucediendo uno tras otro, sumados a un ciclo político muy frustrante —porque ha caído en el populismo y, muchas veces, en diagnósticos y soluciones equivocadas para el país—, han acumulado una importante dosis de desafección y desconfianza en la sociedad chilena. Y creo que, al momento de las campañas, hay muchas tentaciones de buscar el beneplácito de las personas para lograr su adhesión: volviendo a engañarlas, volviendo a mentirles, volviendo a ofrecerles lo que sabemos que no va a poder ser. No voy a incurrir en ese error: iría contra mi ética. ¿Qué otro factor puede impulsar nuestro desarrollo en los próximos años? Recuperar la confianza en nosotros mismos y conectarnos con nuestras capacidades, y no con espejismos.

—La encuesta Cadem muestra una fuerte polarización en el electorado y un avance sostenido de candidaturas conservadoras. ¿Cómo cree que su figura puede conectar con una ciudadanía que parece moverse en dirección opuesta al progresismo?

—Efectivamente es una época en que las candidaturas más polarizadas y las propuestas extremas tienen bastante impulso en la opinión pública. Creo que eso de alguna manera es fruto de una especie de frustración y desesperanza aprendidas. Quizás las personas cuando se refugian en propuestas polarizadas no lo hacen porque tengan gran confianza en que esas propuestas van a traer solución, sino más bien porque ven reflejadas sus rabias y su frustración en esos discursos. ¿Cómo responder a eso? Que, al mismo tiempo que se debate contra la polarización y se desnudan las contradicciones de esas propuestas tan radicales, hay que hacer el ejercicio sincero de acercarse a ese electorado que se está refugiando en esas alternativas; escuchar dónde están sus rabias, sus preocupaciones, sus inquietudes. Y creo que, por largo tiempo, ese ejercicio el progresismo no lo ha hecho correctamente, y ha dejado que vastos sectores medios y populares migren hacia alternativas radicales de derecha, o a veces también de izquierda. Y creo que ahí hay un aprendizaje muy grande que hacer, que nos deja la experiencia política de los últimos años en Chile, pero también la de muchos otros países democráticos donde se han visto fenómenos similares. En eso estamos trabajando.