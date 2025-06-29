Con dudas sobre la participación se realizarán hoy las primarias del oficialismo

Con dudas sobre la participación se realizarán hoy las elecciones primarias presidenciales del oficialismo. Las mesas receptoras de sufragios abrirán a las 8 de la mañana y funcionarán en horario continuado hasta las 6 de la tarde.

En Chile se habilitaron 16.380 mesas receptoras de sufragios, mientras que en el extranjero se dispusieron 220 en diversas representaciones diplomáticas. Por razones de seguridad fueron suspendidas las elecciones en Puerto Príncipe, Haití (23 electores), y en Tel Aviv, Israel (568 electores).

Pueden votar todos los electores y electoras que consten en el padrón electoral tanto en Chile como en el exterior, y que sean afiliados a los partidos políticos que pactaron para las elecciones primarias, así como también quienes sean independientes.

Los ocho partidos que integran el pacto son: Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Liberal, Federación Regionalista Verde Social, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista, y Partido Acción Humanista. Los afiliados a partidos políticos no pactantes no pueden votar.

El voto es voluntario, pero es obligatorio que quienes hayan sido designados vocales de mesa acudan a cumplir dicha tarea. Todas las mesas cerrarán a las 18:00 horas, salvo que haya electores esperando. En total, 15.499.071 personas están habilitadas para sufragar.

Los electores recibirán una cédula electoral, con los nombres de los cuatro candidatos del pacto “Unidad por Chile”, que irán en el siguiente orden:

1- Gonzalo Winter (Frente Amplio)

2- Jeannette Jara (Partido Comunista)

3- Carolina Tohá (Partido por la Democracia)

4- Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social)

El electorado debe marcar solo una preferencia. Para sufragar se debe presentar la cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones primarias.