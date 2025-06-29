Copa Mundial de Triatlón Saidia 2025: Bárbara Riveros terminó en el top 10 en Marruecos

Este domingo se desarrolló la Copa Mundial de Triatlón Saidia 2025, enmarcada en el circuito World Triathlon, que terminó con buenas noticias para los deportistas chilenos que estuvieron presentes en la cita en Marruecos.

Barbara Riveros quedó en el top 10 de la categoría femenina con el noveno puesto, tras conseguir una marca de dos horas y 10 segundos.

La rusa Diana Isakova, con un crono de 01:57:32 fue la ganadora, secundada por la estadounidense Danielle Orie (01:57:44) y la italiana Ilaria Zane (01:57:58).

En la competencia masculina, en tanto, el triatleta nacional Andrés Gras quedó en el puesto 25 con una marca de una hora, 53 minutos y 45 segundos.

El ganador fue el británico Oliver Conway (01:45:53), mientras que el podio fue completado por el canadiense Tyler Mislawchuk (01:45:58) y el estadounidense John Reed (01:46:11).