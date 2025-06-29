Del lamento al compromiso: Carolina Tohá reconoce derrota y reafirma apoyo a Jeannette Jara

Carolina Tohá llegó pasadas las 19:30 horas a su comando para pronunciarse sobre el triunfo de Jeannette Jara, abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista.

Acompañada por figuras de su coalición, la exministra del Interior reconoció el golpe electoral: “Son tristes y decepcionantes”, afirmó al referirse a los resultados. Sin embargo, rápidamente pasó del lamento al compromiso político, reafirmando el apoyo de su sector al proyecto de unidad que encabeza ahora Jara.

Tohá reveló que ya se había comunicado con la exministra del Trabajo para felicitarla: “La llamé y la felicité por el contundente resultado”, comentó, asumiendo con claridad el nuevo escenario que deja la primaria.

“Aquí es el momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos, que estamos comprometidos por un pacto que evidentemente vamos a cumplir, no solo en la forma sino en el fondo”, sostuvo, enfatizando que no se trata solo de gestos simbólicos, sino de trabajo concreto hacia las elecciones de noviembre.

La histórica militante del PPD agregó: “Ella (Jara) se transforma en la candidata de la centroizquierda y trabajaremos lealmente para que esa candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para competir con la derecha”.

Con estas palabras, Tohá cerró una etapa electoral y marcó el tono de unidad con el que el Socialismo Democrático busca proyectarse en la campaña que viene.