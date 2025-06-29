Encuentran con vida a exalcalde de Macul tras días desaparecido

El exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, fue encontrado con vida tras estar desaparecido desde el jueves pasado.

Según consignó 24 Horas, el exjefe comunal fue ubicado en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana, y no presentaría mayores lesiones.

Hasta el momento, no se conocen mayores antecedentes sobre por qué Gonzalo Montoya estuvo sin comunicación con su familia, situación que había motivado un procedimiento por posible secuestro.

Se espera que las autoridades entreguen mayores antecedentes sobre este caso durante la jornada.

Montoya fue alcalde de Macul en dos períodos, entre 2016 y 2024. El 5 de diciembre de 2024 fue reemplazado por el republicano Eduardo Espinoza.