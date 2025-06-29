Gobierno destaca normalidad en desarrollo de las primarias y espera una "alta participación"

El Gobierno entregó esta mañana un balance preliminar del desarrollo de las elecciones primarias oficialistas de este domingo 29 de junio, señalando que la jornada se desarrolla “con total normalidad” y que esperan que “la mayor cantidad de personas puedan asistir” a votar.

Según informaron desde el Ejecutivo, cerca de 15,5 millones de personas están habilitadas para sufragar, incluyendo 150 mil chilenos en el extranjero, con un total de 2.074 locales de votación dispuestos a lo largo del país.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló que solo se han registrado dos incidentes menores: “En Algarrobo, una persona fue detenida tras realizar un graffiti en un local de votación, y en Purranque, un amago de incendio en un gimnasio obligó a trasladar las mesas a las salas del establecimiento. En ambos casos, el proceso no se ha visto afectado”.

Por su parte, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que hay 15.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados para resguardar la seguridad de los recintos electorales. Del total, 10.000 pertenecen al Ejército, 2.000 a la Fuerza Aérea y 3.000 a la Armada.

Además, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que más de 13.000 carabineros están trabajando en la jornada electoral, con 5.136 efectivos destinados específicamente a la custodia de locales de votación.

Consultado sobre las proyecciones del Ejecutivo, Elizalde explicó que no hay una estimación oficial, pero enfatizó que “mientras más gente vote, siempre es mejor”. Agregó que “lo relevante es que la institucionalidad democrática está plenamente activa y al servicio de los ciudadanos, quienes pueden participar de manera tranquila y segura”.

Con este despliegue, el Gobierno busca reforzar la confianza en el sistema electoral y promover una jornada que, más allá de los resultados, fortalezca la democracia en el país.