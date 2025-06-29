Gobierno reforzó el transporte público para facilitar participación en primarias

Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de quienes participarán en las elecciones primarias, el Ministerio de Transportes dispuso el reforzamiento en los servicios de Red Movilidad y Metro en la Región Metropolitana, además de adelantar el horario de apertura en EFE Valparaíso a las 7:00 horas.

Adicionalmente, se definió la implementación de turnos especiales, entre las 7:00 y las 15:00 horas, en los distintos centros de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) del país, para favorecer los traslados hacia los locales de votación y abordar las congestiones que pudieran generarse.

En la Región Metropolitana, los buses de Red Movilidad aumentarán en un 15% sus frecuencias en comparación a un domingo normal, especialmente en el horario de mayor afluencia a los locales de votación, es decir, durante la mañana.

Metro, en tanto, incrementará en un 15% la oferta de trenes en toda su red, manteniendo el horario de apertura a las 7:30 horas.

La red de EFE (Central, Valparaíso y Sur) mantendrá su operación normal de un domingo, salvo EFE Valparaíso, que adelantará su horario de apertura a las 07:00 horas.

En regiones, se reforzarán los servicios urbanos regulados en el Gran Valparaíso y Punta Arenas, mientras que el resto de las zonas reguladas mantendrá sus planes operacionales de los domingos. Por otro lado, los servicios subsidiados en zonas rurales y aisladas, incluyendo los marítimos, lacustres, fluviales y aéreos, operarán regularmente.