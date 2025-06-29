Gonzalo Winter respalda a Jeannette Jara: "Contará con todo el apoyo del Frente Amplio"

Una vez conocidos los resultados de las primarias del oficialismo, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, quien obtuvo el tercer lugar en la contienda, entregó un mensaje de respaldo a la candidata ganadora, Jeannette Jara, destacando el valor del proceso vivido y reafirmando el compromiso del Frente Amplio con la unidad del progresismo.

En una alocución posterior al cierre de mesas, el ahora excandidato partió felicitando a quienes participaron de la jornada electoral, la que calificó como “civilizada y fraternal”. A su contendora, le dirigió un mensaje directo: “Representará a la unidad de todo el progresismo en la elección de noviembre, que nos parece extraordinariamente importante”.

Winter subrayó que su partido no solo respaldará la candidatura de Jara, sino que se pondrá plenamente a disposición para reforzar su liderazgo: “Manifestarle a través de estos micrófonos a Jeannette Jara, que contará con todo el apoyo del Frente Amplio, de sus alcaldes, concejales, dirigentes de base, dirigentes sociales y de este diputado excandidato, en el rol que a su candidatura le parezca el mejor”.

“Contará con este partido, que pondrá su entusiasmo, su alegría, y que se pondrá a disposición con todas las fuerzas que podamos”, agregó, reafirmando la voluntad de su sector de actuar con cohesión de cara a los comicios de noviembre.

El diputado también valoró que el bloque oficialista haya llegado a esta instancia en unidad. “Una coalición que no estaba unida hace cuatro años, en las primarias del año pasado, y que a través del liderazgo del Presidente Boric, hemos logrado entregarle al país un progresismo unido, que otorga gobernabilidad bajo la figura de nuestra nueva lideresa, Jeannette Jara”, afirmó.