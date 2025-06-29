Jara lidera en el extranjero: votos fuera del país favorecen a la candidata del PC

Aunque los datos oficiales serán entregados por el Servel tras el cierre de las mesas de votación y el respectivo conteo de votos, los primeros resultados preliminares de las primarias presidenciales oficialistas en el extranjero comienzan a mostrar una ventaja para la abanderada del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara.

En Nueva Zelanda, la exministra del Trabajo obtuvo un 60,9% de los 271 votos emitidos, seguida por Carolina Tohá (Socialismo Democrático) con un 19,18%, Gonzalo Winter (Frente Amplio) con un 17,34% y Jaime Mulet con un 2,58%. En Australia, Jara también lideró con un 58,01% (474 votos), mientras que Tohá alcanzó un 24,84% (203), Winter un 14,56% (119) y Mulet un 2,57% (21).

En Europa, los resultados refuerzan la tendencia a favor de Jara. En Noruega, la candidata del PC obtuvo 39 votos, superando ampliamente a Winter (4), Tohá (10) y Mulet, quien no registró sufragios. En Finlandia, Jara consiguió 21 votos, seguida por Tohá con 17, Winter con 5 y Mulet con 1. Italia también mostró un respaldo significativo a Jara, con 68 votos, frente a los 50 de Tohá, los 11 de Winter y los 3 de Mulet. En Rusia, donde la participación fue menor, Jara recibió 4 votos, contra 1 de Winter y 1 de Tohá.

En el continente asiático, Carolina Tohá logró imponerse únicamente en la mesa de Shangái (China), donde obtuvo seis votos, mientras que Winter y Jara recibieron un voto cada uno. En Vietnam, donde solo se registraron seis sufragios, Tohá obtuvo cuatro y Jara dos.

Estas elecciones primarias presentan características distintivas, como la implementación de una única papeleta y el voto voluntario, un cambio respecto a procesos anteriores que podría impactar directamente en la participación ciudadana.

Si bien no hay una hora definida, se anticipa que los primeros resultados comenzarán a difundirse aproximadamente a las 19:00 horas, mientras que las tendencias más claras podrían estar disponibles entre las 20:00 y las 21:00 horas.