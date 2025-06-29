Jeannette Jara tras triunfo en primarias: "No vengo a vender promesas vacías o facilistas"

Con un mensaje lleno de gratitud y convicción, Jeannette Jara se dirigió al país tras convertirse en la carta presidencial del oficialismo luego de imponerse con claridad en las primarias de este domingo. La abanderada del Partido Comunista abrió su discurso con un gesto simbólico: “Hoy vengo a ofrecer mi corazón”, señaló ante sus adherentes.

En su intervención, Jara agradeció el respaldo transversal recibido a lo largo de este proceso. “Quiero agradecer además a Acción Humanista, a la izquierda cristiana, al Socialismo Democrático con todos sus partidos, al Frente Amplio y a la Federación Regionalista Verde. Soy una convencida que las diferencias no son un problema, son una oportunidad”, enfatizó.

En ese sentido, remarcó la relevancia de la unidad en el pacto al indicar que «este es un proyecto colectivo». Por otro lado, marcó el tono de su campaña al mencionar que :»No vengo a vender promesas vacías o facilistas. No vengo con milagros, pero sí con la garantía que trabajaremos incansablemente por nuestro país».

«Tenemos la amenaza de candidatos que usan los temores de la gente para hacer retroceder avances sociales. De las disidencias, de las mujeres, de los adultos mayores, de los pueblos originarios y los trabajadores. Los llamo a no soltar las manos y a enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible para hacer frente a la ultra derecha y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene«, manifestó durante sus palabras.

Jara subrayó la importancia del proceso democrático que vivió la centroizquierda, marcando distancia con sus adversarios. “Me siento muy feliz con este resultado, porque ha sido muy importante que la centro-izquierda chilena haya podido organizar una primaria”, recalcó.

En esa línea, defendió el carácter participativo de la jornada. “Aquí nos movilizamos, nos convocamos, y sacamos adelante una primaria. No para que se elija entre cuatro paredes”, dijo, en una crítica implícita a la fallida primaria de la derecha.

Tomando la seguridad como su prioridad, Jara abordó cuáles serán los otros focos de su campaña. «Para nosotros es vital avanzar en crecimiento económico, porque nuestro país así lo requiere. Queremos también que se mejore la vida de los trabajadores con salarios dignos, con salario vital. Queremos avanzar en temas sociales, como la salud pública, que la queremos modernizar, porque las personas viven y mueren esperando. Esa realidad la tenemos que abordar. En lo social, vamos a continuar avanzando para afrontar el déficit habitacional», detalló.

En tanto, la ahora candidata presidencial agradeció a quienes confiaron en su propuesta: “A los trabajadores y trabajadoras, y a cientos de miles que hoy han depositado su confianza en lo que representamos. Este es un proyecto colectivo”.

«Fueron días intensos de asumir grandes responsabilidades. Nunca pensaba que esto me iba a pasar en la vida, pero estamos preparados. Sabemos gobernar y nos sentimos preparados para eso«, cerró.