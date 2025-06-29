Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de abril de 2026


Michelle Bachelet vota en primarias y reafirma su compromiso con la unidad del progresismo

La expresidenta acudió a sufragar en La Reina, recalcó la importancia de participar en el proceso democrático y se puso a disposición de quien resulte electo.

La expresidenta acudió a sufragar en La Reina, recalcó la importancia de participar en el proceso democrático y se puso a disposición de quien resulte electo.

Elecciones 2025

La expresidenta Michelle Bachelet participó este domingo en las primarias oficialistas, emitiendo su voto en su local ubicado en la comuna de La Reina, en la región Metropolitana. En la instancia, hizo un llamado a la participación ciudadana y destacó el valor del ejercicio democrático.

“Es súper importante votar, porque permite poder participar, y muchas veces las personas sienten que quisieran que su voz se diera a conocer, y esta es una oportunidad para eso”, señaló la exmandataria tras sufragar.

Bachelet también reafirmó su neutralidad en este proceso, pero no descartó un rol activo posterior: “Mi mejor rol es contribuir a la unidad del progresismo”, afirmó, agregando que, una vez finalizada la jornada electoral, “me pondré a disposición del candidato o candidata que sea electo”.

Con este gesto, la exjefa de Estado refuerza el mensaje de unidad en el sector progresista, en una jornada clave para definir al próximo abanderado presidencial de su coalición.

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