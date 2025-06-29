"No está en mi programa": Gonzalo Winter descarta impulsar nuevo proceso constitucional

El candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter se refirió este domingo a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona quien señaló que solicitará a Jeanette Jara que impuse un nuevo proceso constituyente. Al respecto, el parlamentario indicó que «lo tengo por cerrado, no está en mi programa de gobierno».

Asimismo el diputado expresó sentir «pena» por el hecho de que el proceso esté cerrado. Esto, dijo, debido a que «es por un fracaso que tuvimos como sociedad del cual fuimos especialmente parte los dirigentes políticos». «En el futuro si el pueblo de Chile decide abrirlo, ahí estaremos. Pero en mi programa de gobierno no está», añadió.

Respecto del futuro del sector tras la elección de este domingo, Winter dijo que «el día de hoy en la noche está coalición va a estar más unida que hace una elección atrás».

En la misma línea, sostuvo estar «contento con la coalición que hemos construido», y adelantó que «el candidato que gane tiene la responsabilidad de convocar a que todo el resto vote con gusto por ese candidato».