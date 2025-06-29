Plantel de Chile minimizó dura caída sufrida en el debut de la Americup Femenina

Una dolorosa caída sufrió anoche la selección femenina de básquetbol en la Americup, certamen disputado en nuestro país, luego de perder por un inapelable marcador de 108-47 ante la potencia Estados Unidos.

A pesar de la amplia diferencia en el tanteador y el hecho de que las norteamericanas no trajeron a sus máximas figuras, tanto el técnico Cristián Santander como sus dirigidas manifestaron cierto grado de conformidad con lo ocurrido en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.

«Estoy orgulloso de lo que pudo combatir y pelear el equipo, con una desventaja física que todos vieron y lo que significa jugar con Estados Unidos. Hay muchas cosas por mejorar, pero en líneas generales nos vamos conformes con la administración de los tiempos para los partidos que vienen», subrayó el entrenador en conferencia de prensa.

Por su parte, Bárbara Cousiño reconoció en diálogo con radio ADN que «se esperaba así, pero competimos. Desde el principio buscamos que no fuera una brecha. No nos vamos satisfechas, pero mañana es el partido en que tenemos que equipararnos. Estamos tranquilas con lo que se hizo».

Su compañera, Jovanka Ljubetic, puntualizó que «veníamos mentalizadas a no bajar los brazos, dar más del 100%. No nos vamos conformes, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero queda mucho campeonato todavía. Medirnos con jugadoras como ellas es de otro mundo».

En la próxima jornada, el combinado criollo se verá las caras con México, en un duelo que se asume como decisivo. «Hay que hacer borrón y cuenta nueva, mentalizarnos para el partido del domingo (hoy) y llevarnos la victoria«, subrayó Ljubetic.

Cousiño, en tanto, apuntó que ante el elenco azteca «es el partido clave, nos puede dar el paso a la siguiente fase. Es un torneo largo, no nos podemos quedar con el resultado del primer partido«.