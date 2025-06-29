Presidente Boric destaca victoria de Jara y llama a la unidad del oficialismo

Tras el amplio triunfo de Jeannette Jara en las primarias del oficialismo, el Presidente Gabriel Boric entregó un mensaje de respaldo a la exministra en su cuenta en X y destacó el valor democrático de la jornada electoral, en la que participaron más de un millón cuatrocientas mil personas.

“Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder”, expresó el Mandatario a través de sus redes sociales.

Boric subrayó que el escenario que se abre no será sencillo, pero confía en la trayectoria de la nueva abanderada del oficialismo. “Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles”, señaló.

Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder.

Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles. Ahora todos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 30, 2025

El Presidente también hizo un llamado a trabajar por la unidad del sector. “Ahora todos juntos a trabajar por la unidad, con cariño y amplitud para convocar a la mayoría de nuestros compatriotas a seguir construyendo un país más justo, seguro y feliz”, afirmó.

En su mensaje, el Jefe de Estado tuvo palabras para los otros candidatos del pacto oficialista, destacando su compromiso y trayectoria: “Mis eternos respetos a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Las derrotas siempre son duras pero son los momentos en que quizás más crecemos, y siempre es mejor cuando lo hacemos juntos”.

En tanto, valoró el ejercicio democrático de las primarias, destacando la participación ciudadana como una señal de fortaleza institucional. “Como Presidente valoro muchísimo el ejercicio de las primarias, que el pueblo decida quiénes estarán en el voto final en noviembre, y hoy, más de un millón cuatrocientas mil personas decidieron, fortaleciendo con ello la democracia. A trabajar”, concluyó.