Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de abril de 2026


Presidente Gabriel Boric vota en Punta Arenas y llama a la unidad del progresismo

El mandatario participó en las primarias de su sector político y destacó la importancia de definir democráticamente al candidato presidencial del progresismo.

El mandatario participó en las primarias de su sector político y destacó la importancia de definir democráticamente al candidato presidencial del progresismo.

Elecciones 2025

Cerca de las 9:15 de la mañana, el Presidente Gabriel Boric emitió su voto en su ciudad natal, Punta Arenas, en el marco de las primarias del progresismo. A su llegada al local de votación, el mandatario fue recibido por numerosos adherentes, con quienes se tomó fotografías y compartió breves saludos.

Tras sufragar, Boric hizo un llamado a la participación: “Quiero invitar a todos a ser parte de este proceso. Estas son primarias para elegir al candidato del progresismo, porque tenemos la convicción de que cuando hay diferentes alternativas dentro de una misma corriente política lo mejor es definirlo democráticamente”.

Respecto a los resultados, el Jefe de Estado enfatizó la necesidad de unidad en su sector político. “El progresismo estará unido detrás de quien resulte ganador de estas primarias”, afirmó, reforzando así su compromiso con un proyecto colectivo y democrático.

La presencia del Presidente en las urnas busca reforzar el carácter participativo de estos comicios y fortalecer la legitimidad del proceso que definirá la candidatura presidencial de su sector.

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