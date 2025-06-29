Primarias oficialistas: Jadue protagoniza caótica llegada a su local de votación

Con un ambiente electoral marcado por la tranquilidad en la mayoría de los recintos, la jornada de primarias del pacto Unidad por Chile vivió su momento más agitado con la llegada de Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta, quien permanece inhabilitado de ejercer cargos públicos mientras enfrenta causas judiciales, generó gran revuelo al arribar a su local de votación este domingo.

Entre cánticos y una multitud de personas, Jadue hizo ingreso al recinto rodeado de simpatizantes y medios de comunicación, en una escena que desbordó completamente la capacidad de resguardo del lugar. El trayecto hacia la mesa de sufragio se convirtió en un verdadero caos, marcado por empujones, gritos de apoyo y también cuestionamientos, reflejando la polarización que sigue generando su figura al interior del oficialismo.

Las primarias del pacto Unidad por Chile —que incluyen a Carolina Tohá, Gonzalo Winter, Jeannette Jara y Jaime Mulet— buscan definir una candidatura única del oficialismo. Aunque la participación ha sido voluntaria, los resultados podrían reconfigurar los liderazgos del progresismo chileno.

Durante el día, varias figuras políticas acudieron a sufragar, algunas de forma reservada y otras, como en el caso de Jadue, entre manifestaciones abiertas de apoyo y atención mediática. La jornada ha sido, en general, tranquila en términos operativos, pero cargada de señales sobre el futuro del bloque gobernante.