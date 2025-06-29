Servel publicó nómina de mayores de 90 años que no votarán en noviembre

El Servicio Electoral publicó en su sitio web la nómina especial de electores mayores de 90 años que no serán incorporados en el padrón electoral para las elecciones de Presidente de la República y de parlamentarios de noviembre próximo.

Esta nómina comprende a las personas que, conforme al art. 31 bis de la Ley N° 18.556, además de ser mayores de 90 años:

No cuentan con su documento de identidad vigente , por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad , cédula de identidad para extranjeros o pasaporte , en los últimos once años, de acuerdo con la información que obtiene el Servel desde el Servicio de Registro Civil e Identificación .

Y, junto con lo anterior, no han votado en los últimos dos procesos electorales.

Hasta el domingo 13 de julio podrán reclamar ante el Servicio Electoral quienes consideren haber sido ingresados erróneamente en la nómina especial de personas que se excluirán del padrón electoral.

La reclamación se puede realizar en el sitio del Servel mediante formulario con Clave Única. De manera adicional, se ha dispuesto atención presencial en las direcciones regionales del Servicio Electoral o a través del correo electrónico reclamos90@servel.cl.

A las personas incluidas en la nómina especial, también se les remitirá una carta certificada dirigida al domicilio electoral consignado en el Registro Electoral.