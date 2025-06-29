Trump defiende a Netanyahu y denuncia caza de brujas de fiscales descontrolados

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó la «caza de brujas» de la que dijo estar siendo víctima el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticó que se le obligue a comparecer ante la Justicia «por nada» y sin tener en cuenta que hizo un trabajo «fabuloso» respecto a Irán con la ayuda de Estados Unidos.

«Es terrible lo que le están haciendo en Israel a Bibi Netanyahu. Es un héroe de guerra y un primer ministro que hizo un trabajo fabuloso trabajando con Estados Unidos para lograr un gran éxito en la erradicación de la peligrosa amenaza nuclear en Irán«, expresó Trump en una publicación en Truth Social en la que añadió que «se trata de una cacería de brujas política muy similar a la que (él tuvo) que soportar».

El magnate neoyorquino criticó que el mandatario israelí «se vea obligado a sentarse en un tribunal todo el día por nada» y aseveró que esa «farsa de ‘justicia’ interferirá con las negociaciones entre Irán y Hamás«.

Así las cosas, Trump garantizó que Estados Unidos «no va a tolerar» la «locura» que «los fiscales descontrolados le están haciendo a Bibi Netanyahu» y recordó que «Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año, mucho más que cualquier otra nación, en proteger y apoyar a Israel».

«Suelten a Bibi, tiene una gran tarea que hacer», sentenció el inquilino de la Casa Blanca.

Esta publicación llegó después de que el tribunal de Jerusalén que dirime el caso por corrupción contra Netanyahu se negara este viernes a aplazar dos semanas el juicio contra el mandatario al considerar insuficientes sus explicaciones para pedir el aplazamiento, según él por motivos de seguridad nacional dada la guerra de Gaza y el reciente conflicto con Irán.

Netanyahu está siendo juzgado por tres casos de corrupción, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. En un primer caso, Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de aceptar artículos de lujo, como puros, joyas y champán, por valor de unos 250.000 euros, procedentes de multimillonarios, a cambio de favores políticos. En otros dos casos, Netanyahu está acusado de intentar negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.