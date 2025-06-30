100 muertes cada hora: informe de la OMS revela impacto de la soledad y el aislamiento en la salud

Una de cada seis personas en el mundo se ven afectados por la soledad, lo que repercute en su salud y bienestar. Es parte de las conclusiones del Primer Informe Mundial sobre Soledad y Aislamiento Social de la OMS, documento que tuvo a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como miembro de la comisión a cargo de su elaboración.

Enfatizando en la relevancia de la “conexión social”, este informe se presentó en Ginebra y planteó como relaciones interpersonales e interacciones facilitan una mejor salud y una vida más larga. Se estima según sus cifras que la soledad está ligada a 100 muertes cada hora, aproximadamente 871 mil al año.

En nuestro país, la ministra Ximena Aguilera abordó la importancia que tiene este informe. “Es un informe extenso, tiene distintos tipos de recomendaciones para nosotros, del punto de vista de las políticas que hemos impulsado, como por ejemplo, atención primaria universal”, contó la secretaria de Estado.

De acuerdo con la OMS, la soledad se describe como el sentimiento doloroso que surge de la brecha entre las conexiones sociales deseadas y las reales, mientras que el aislamiento social se refiere a la falta objetiva de conexiones sociales suficientes.

“Siempre he planteado que una de las cosas que nosotros queremos lograr con la atención primaria universal es que la salud sea un puente de cohesión social. Donde todos tengamos un lugar donde nos encontremos y es parte también que, a veces la gente lo toma como chiste, la gente va al CESFAM para conectarse socialmente. Lo que nosotros vemos es que efectivamente a la salud y sobre todo la red primaria, el ser un puente para que la gente sienta que tiene un lugar donde ir y encontrarse con otras personas y reunirse. Sí ocurre eso es porque es una necesidad”, comentó la ministra Aguilera.

Esta mañana la ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezó en Chile la presentación del Primer Informe Mundial sobre Soledad y Aislamiento Social @WHO como crisis de salud pública global. La secretaria de Estado impulsó esta iniciativa país, que se plasmó en la primera… pic.twitter.com/oTyROMfCWt — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 30, 2025

Según el informe, si bien esto afecta a todas las personas, quienes tienen hoy un porcentaje más alto son los jóvenes y quienes viven en países de bajo y mediano ingreso. Entre el 17% y el 21 % de las personas entre 13 y 29 años han declarado sentirse solas, con las tasas más altas entre los adolescentes. En torno al 24 % de las personas de países de ingreso bajo declararon sentirse solas, el doble que en los países de ingreso alto (alrededor del 11 %).

La ministra de Salud enfatizó en la situación de los niños y adolescentes que experimentan la soledad y lo atribuyó al rol de las tecnologías en sus vidas. “Lo sorprendente, yo diría, del informe es el aislamiento o la desconexión social de los jóvenes, que es bien llamativo, por ejemplo, cuando uno dice, ‘Bueno, en el recreo salen y se conectan a la pantalla en vez de jugar entre ellos’. Entonces, eso es un daño que se está haciendo y que tenemos que ser capaces de resolverlo”, señaló apuntando a cómo en otras partes del mundo se está regulando el uso de celulares en menores de edad.

En cambio, sobre el aislamiento, si bien los datos son más escasos, advierten, se estima que afecta hasta 1 de cada 3 adultos mayores y 1 de cada 4 adolescentes. Algunos grupos, como las personas con discapacidad, los refugiados o migrantes, las personas LGBTQ+, y los grupos indígenas y las minorías étnicas, pueden verse discriminados o enfrentarse a obstáculos adicionales que dificultan la conexión social.

La OMS estableció en este escenario una hoja de ruta que contempla: políticas, investigación, intervenciones, mejora de la medición (con el establecimiento de un índice mundial de conexión social) y compromiso público. Esto, con el fin de cambiar las normas sociales y reforzar un movimiento mundial a favor de la conexión social.