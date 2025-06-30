Actividad del comercio aumentó 3,5% en mayo: marcó alzas en todas sus divisiones

Un aumento interanual de 3,5% anotó en mayo de 2025 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, anotó un aumento en doce meses de 4,9% y sumó 2,361 puntos porcentuales (pp.), debido, fundamentalmente, a la contribución de venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.

En tanto, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, registró un crecimiento de 2,0% respecto a mayo de 2024, aportando 0,843 pp. al resultado del índice, como consecuencia, principalmente, del alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Por su parte, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas presentó un incremento interanual de 3,0%, incidiendo 0,264 pp. en la variación del IAC, debido al aporte de venta de vehículos automotores.

Además, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 4,2% en doce meses, acumulando una expansión de 2,0% al quinto mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una reducción de 0,2% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 3,1%.

En tanto, el Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes registró un alza de 11,8% en doce meses, acumulando un crecimiento de 12,9% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.