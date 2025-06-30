América Latina frente al futuro: CEPAL reúne a comisiones parlamentarias para anticipar crisis globales

En medio de un escenario global marcado por la incertidumbre, el cambio tecnológico acelerado, las crecientes tensiones sociales y ambientales, pensar en clave de futuro ofrece una oportunidad para alcanzar acuerdos y objetivos comunes. Con ese espíritu, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acogió en Santiago la Segunda Conferencia Regional de Comisiones de Futuro Parlamentarias, un espacio donde legisladores, expertos y actores políticos de más de 15 países se reunieron para intercambiar ideas sobre cómo anticipar los desafíos del siglo XXI.

Esta segunda edición, celebrada nuevamente en las dependencias de la CEPAL, tuvo como propósito destacar los avances de las comisiones parlamentarias de futuro en la región, compartir experiencias legislativas y construir de forma colaborativa una agenda prospectiva común. Participaron más de 36 especialistas en prospectiva y gobernanza anticipatoria, además de representantes de organismos internacionales y congresistas comprometidos con llevar la mirada de largo plazo a la política pública.

Esta conferencia no fue un evento aislado; se enmarcó dentro del «Pacto para el Futuro», la hoja de ruta impulsada por Naciones Unidas en lo que fue la Cumbre del Futuro celebrada el año pasado en la asamblea general de la ONU. Su objetivo es claro: renovar el compromiso global con la cooperación, el multilateralismo y, fundamentalmente, la protección de las generaciones venideras.

El rol vital de las comisiones de futuro

¿Qué son las comisiones de futuro y por qué cobran tanta relevancia en el contexto actual? En un ecosistema político que a menudo se ve arrastrado por las urgencias del presente, estas instancias parlamentarias buscan incorporar el pensamiento estratégico y la anticipación en el corazón mismo de la política. Su función es tan sencilla como ambiciosa: identificar amenazas y oportunidades en áreas tan diversas como el cambio climático, la inteligencia artificial, las transformaciones laborales o las crisis sanitarias, y proponer marcos legales y estratégicos que nos preparen mejor para el porvenir.

Además de generar análisis y recomendaciones, promueven el diálogo entre el mundo científico, la sociedad civil y los poderes del Estado. A través de seminarios, informes, audiencias y colaboración con expertos, estas comisiones actúan como un puente entre el conocimiento y la toma de decisiones. Es lo que se conoce como gobernanza anticipatoria, un enfoque que plantea que las políticas públicas no pueden seguir improvisando frente a cada crisis, sino que deben diseñarse mirando el horizonte.

Modelos globales y la experiencia chilena

Finlandia fue pionera en este modelo con su Comisión del Futuro en los años 90. Desde entonces, países como Singapur, Uruguay y México, e incluso la Unión Europea, han desarrollado estructuras similares. En Chile, este rol lo cumple desde 2012 la Comisión “Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación” del Senado.

La Comisión del Futuro en Chile se ha convertido en un referente al impulsar temas de vanguardia como la inteligencia artificial, neurotecnologías y energías limpias. Asimismo, es la mente detrás del Congreso del Futuro, un evento que cada año reúne a científicos y pensadores globales.

La idea era simple pero transformadora: romper con la inercia cortoplacista del debate político y crear un espacio de diálogo permanente y multidisciplinario sobre los grandes desafíos que enfrentará el país en las próximas décadas.

La comisión ha liderado estudios y propuestas estratégicas sobre temas como inteligencia artificial, ciberseguridad, política espacial o hidrógeno verde. Fue clave en la promoción de la Ley de Neuroderechos, una legislación pionera a nivel mundial que busca resguardar la integridad mental frente al avance de las neurotecnologías.

Tres trampas del desarrollo y el desafío de anticipar

La conferencia de este año se estructuró en torno a un diagnóstico compartido por muchos de los participantes: América Latina y el Caribe están atrapadas en tres grandes trampas del desarrollo. Por un lado, una baja capacidad de crecimiento económico sostenido; por otro, altos niveles de desigualdad y baja movilidad social, con sociedades fragmentadas y escasa cohesión; y finalmente, instituciones débiles, con limitada capacidad de anticiparse y gobernar transformaciones complejas.

Con estas trampas como telón de fondo, el debate se centró en una pregunta clave: ¿cómo gestionar las transformaciones del presente y del futuro sorteando estos obstáculos estructurales? En una región marcada por la desconfianza ciudadana en las instituciones, los efectos de las crisis globales y la disrupción tecnológica, se propuso que la gobernanza anticipatoria —basada en capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP)— podría ofrecer una vía concreta para repensar el desarrollo.

El enfoque anticipatorio permite mirar más allá del cortoplacismo electoral, fortalecer las capacidades institucionales y construir una agenda común para enfrentar desafíos que ya están entre nosotros: el cambio climático, la inteligencia artificial, el envejecimiento poblacional, o la polarización política. En ese marco, se planteó con fuerza una idea: ningún país puede afrontar estos problemas en solitario, y la cooperación regional e internacional es clave para abordarlos de forma sistémica.

Un presente sin respiro y un futuro que no espera

La urgencia de avanzar en esta línea quedó reflejada en datos preocupantes. Según el último informe de la Agenda 2030, solo un 23% de las metas de desarrollo sostenible estaría en vías de cumplirse, mientras que en un 36% se registran estancamientos o retrocesos. En paralelo, el número de personas desplazadas forzadamente superó este año los 120 millones, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y un 46% de la población mundial cree que el futuro será peor que el presente.

Este contexto ha creado un terreno fértil para el avance del populismo, la desinformación y la radicalización. Las instituciones democráticas se ven debilitadas, mientras los discursos de odio y el rechazo a la política convencional ganan terreno, muchas veces amplificados por las propias plataformas digitales.

Uno de los temas que más resonó en la conferencia fue el impacto de las redes sociales como espacios que modelan el pensamiento y las emociones de millones de personas. Se habló de cómo los algoritmos privilegian la emocionalidad sobre la argumentación, dificultando el pensamiento crítico y exacerbando la polarización. La diplomacia, se dijo, está siendo reemplazada por tuits, y el debate de ideas por polémicas virales.

Frente a lo anterior, la anticipación se vuelve una necesidad: no solo para prevenir, sino para imaginar nuevas formas de convivencia democrática, diseñar políticas más resilientes y repensar la relación entre tecnología, ciudadanía y poder.

IA, crisis climática y juventud: tres ejes del futuro inmediato

Dos temas ocuparon un lugar central en las discusiones: la inteligencia artificial (IA) y el cambio climático. En el caso de la IA, el foco estuvo en su carácter ambivalente: es al mismo tiempo una herramienta y una amenaza. ¿Qué empleos desaparecerán? ¿Las decisiones quedarán automatizadas? ¿Podrá la IA moldear nuestras opiniones sin que lo notemos? Estas fueron algunas de las preguntas planteadas, junto a la necesidad de avanzar en marcos éticos y regulatorios que protejan la autonomía humana.

El cambio climático, por su parte, fue abordado como una amenaza transversal, que puede provocar desplazamientos masivos, inseguridad alimentaria, conflictos por el agua y fenómenos meteorológicos extremos, especialmente en regiones vulnerables como América Latina y el Caribe.

Finalmente, el rol de las juventudes y las generaciones futuras también atravesó buena parte de la agenda. Se insistió en que no hay política legítima si no incorpora la voz de niños, niñas y jóvenes, y se alertó sobre los riesgos que enfrentan ante las nuevas tecnologías, especialmente durante sus etapas formativas. Se planteó la urgencia de diseñar políticas centradas en su bienestar y resiliencia, así como la necesidad de pensar en una “economía generacional” que permita sostener los sistemas sociales en las próximas décadas.

Los jóvenes son el termómetro ético de nuestras democracias y, al mismo tiempo, el eje central de la prospectiva. Si no se los incluye, el futuro no solo será incierto: será también injusto.

Así, entonces la Segunda Conferencia Regional de Comisiones de Futuro Parlamentarias en Santiago nos dejó una clara señal: la anticipación no es un lujo, sino una estrategia esencial para navegar la complejidad del siglo XXI. Se trata de una invitación a la cooperación regional e internacional, a fortalecer nuestras instituciones y a construir un futuro más justo y resiliente para todos.