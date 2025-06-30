Aumenta el desempleo: tasa llegó al 8,9% en el trimestre marzo-mayo de 2025

En 8,9% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2025, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 0,6 puntos porcentuales en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (0,8%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 8,5%, incididas por quienes se encontraban cesantes (8,3%) y quienes buscan trabajo por primera vez (10,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,1%, aumentando 0,8 pp. en el período producto del ascenso de 1,4% de la fuerza de trabajo, mayor al de 0,5% registrado por las mujeres ocupadas. Por su parte, las desocupadas crecieron 10,6%.

En los hombres, la tasa de desocupación fue un 8,1%, creciendo 0,5 pp. en un año, a raíz del alza de 0,4% de la fuerza de trabajo, y la disminución de 0,1% registrada por los hombres ocupados en el período. Los desocupados, en tanto, aumentaron 6,6%.

Además, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,2%, incidida exclusivamente por las mujeres (0,5%), debido a que los hombres registraron una reducción de 0,1%.

Los sectores económicos que más contribuyeron al incremento de la población ocupada fueron alojamiento y servicio de comidas (11,2%), minería (9,8%), comunicaciones (10,7%) y actividades financieras y de seguros (10,4%); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (2,1%) y empleadoras (2,1%).

En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 2,2 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 7,8%, incididas tanto por los hombres (-8,0%) como por las mujeres (-7,5%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-13,2%) y transporte (-18,3%); mientras que, por categoría ocupacional, incidieron personas trabajadoras por cuenta propia (-9,1%) y asalariadas públicas (-25,5%).

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,9%, aumentando 0,2 pp. respecto al trimestre móvil anterior.

En tanto, en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre marzo-mayo 2025, alcanzó un 9,5%, con un alza de 0,9 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada decreció 0,2%, incidida principalmente, según sector económico, por transporte (-11,4%), comercio (-3,3%) y otras actividades de servicios (-14,2%).