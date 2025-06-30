Campamento Cósmico: niños explorarán el universo en taller de astronomía con expertos de la U. de Chile

Durante cinco días consecutivos estudiantes de enseñanza básica podrán sumergirse en la ciencia que estudia el universo. La aventura se realizará en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile (Cerro Calán, Las Condes).

“Estas son el tipo de experiencias que me habría gustado que hubiesen existido cuando yo era chico. Quienes tomen campamento (cósmico) no solo aprenderán del espacio, también la pasarán muy bien”, así lo afirma José Maza, astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999.

Los monitores Víctor Salinas (divulgador científico y geógrafo de la U. de Chile) y Olaya Díaz (profesora de enseñanza básica de la U. Mayor), ambos con amplia experiencia en talleres infantiles, guiarán a los participantes durante cinco días continuos (de 9:00 a 11:00 hrs). No se necesitan conocimientos previos, y al finalizar se entregará un diploma de participación. Cupos limitados.

“Será un viaje sideral y lo complementaremos con actividades y manualidades”, aseguró Víctor Salinas.

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Las matriculas se realizan a través de un formulario: matricúlate aquí.

Logística de los cursos

Fue abierto un nuevo curso Campamento Cósmico, con horario 09:00 a 11:00 que se realizará entre el lunes 30 y viernes 4 de julio, entérate de todo aquí.