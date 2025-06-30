Candidata socialcristiana abandona carrera a La Moneda y anuncia apoyo a Kast

La diputada Francesca Muñoz depuso hoy su candidatura presidencial por el Partido Social Cristiano y anunció que apoyará a José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, en las elecciones de noviembre próximo.
«Después de una reflexión profunda, mi Partido Social Cristiano ha decidido apoyar a José Antonio Kast. Es un tiempo que exige decisiones valientes, generosas y por sobre todo, responsables», señaló en una declaración.
En esa línea, dijo que: «Hoy, con determinación, anuncio mi respaldo a José Antonio Kast como próximo Presidente de Chile, porque compartimos un sueño de país: seguro, transparente, próspero y que cuida de los más inocentes, los niños».
«A cada uno de ustedes, les pido que se unan a este camino. Que juntos, por amor a Chile, apoyemos a José Antonio Kast», concluyó.
La última encuesta Cadem mostró que José Antonio Kast se ubicó en el primer lugar de las preferencias con 24%, seguido por Jeannette Jara con un 16% y Evelyn Matthei, que cayó al tercer lugar con 10%. Más atrás aparecen Carolina Tohá y Johannes Kaiser (ambos con 4%) y Gonzalo Winter (2%).