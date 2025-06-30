Chile cae ante México y sigue sin conocer la victoria en la AmeriCup

Chile sufrió este domingo su segunda derrota en la AmeriCup de básquetbol femenino que se juega en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

El quinteto nacional sucumbió ante México por 76-59, lo que se suma a la derrota sufrida en la primera fecha ante Estados Unidos y que deja a las chilenas en el último lugar de su grupo, alejadas por ahora de la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda.

Las dirigidas por Cristian Santander tuvieron un buen inicio y ganaron el primer cuarto por 15-12, pero desde el segundo período las aztecas tomaron el control de las acciones. Con un parcial de 10 puntos de diferencia, se fueron al descanso arriba por 39-32.

En los dos cuartos definitorios, México mantuvo su gran rendimiento y no dio mayores ventajas. Sostuvo la diferencia en el tercero y cerró su triunfo con un expresivo 22-14 en el cuarto final, para poner el 76-59 definitivo.

La escuadra de Santander volverá a la acción este martes por el grupo B ante Colombia (20.10 horas).

Luego, en su último duelo por la fase grupal, se medirá el martes a Puerto Rico.