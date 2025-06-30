Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de abril de 2026


Evelyn Matthei criticó la baja participación en las primarias oficialistas

“Hoy se efectuaron las primarias de la izquierda, con una muy baja participación. Es evidente que los chilenos están muy distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Yo también lo sé”, afirmó.

“Hoy se efectuaron las primarias de la izquierda, con una muy baja participación. Es evidente que los chilenos están muy distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Yo también lo sé”, afirmó.

Elecciones 2025

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la baja participación en las primarias oficialistas.

“Hoy se efectuaron las primarias de la izquierda, con una muy baja participación. Es evidente que los chilenos están muy distanciados de la política y que saben que este ha sido un mal gobierno. Yo también lo sé”, afirmó.

“Los chilenos no quieren peleas ideológicas. Quieren que cuidemos el dinero y lo ocupemos en dar soluciones concretas a los problemas reales de las personas”, añadió.

También expresó que los desafíos de la delincuencia, la inmigración descontrolada, la crisis del sistema de salud y el acceso a la vivienda “necesitan ser atendidos de forma digna cuando hay un problema de salud. Necesitan barrios iluminados donde se pueda caminar. Necesitan acceso a la vivienda”.

Además, reiteró su compromiso con una lucha frontal contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, junto con el fomento del empleo, el emprendimiento y el apoyo a las Pymes.

Chile es un país maravilloso, que merece volver a crecer. A todos los que hoy no concurrieron a votar, les quiero decir que Chile va a estar mejor”, concluyó.

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