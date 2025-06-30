Kast evita polemizar con Matthei tras compararlo con Kaiser: "Nuestro adversario está al frente"

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, evitó polemizar con la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tras sus dichos contra él. Además, Kast agradeció el respaldo de la diputada Francesca Muñoz y, tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias oficialistas, afirmó que “se consolidó la candidatura de la izquierda radical”.

“Frente a ese escenario, Francesca ha dado un paso importante, quizás el camino más fácil para Francesca era continuar, junto con el partido, que es un partido fuerte, quizás era legítimo y tal vez más fácil seguir el camino propio. Pero frente al desafío que hoy enfrenta Chile decidieron unirse en una causa común con nosotros”, señaló Kast.

El abanderado republicano acusó a la izquierda radical de traer «dolor», «pobreza» y «violencia». Además, indicó que: «Jara fue parte del gobierno fracasado y nosotros no necesitamos cambiar de opinión, de disfrazarnos para tratar de conquistar a una ciudadanía que está cansada”.

Frente a la opción de que Johannes Kaiser, abanderado del Partido Nacional Libertario, baje su candidatura, Kast manifestó que: “Nosotros no nos miramos en las encuestas, nosotros miramos el futuro de Chile, el desafío que tiene Chile hoy día. Cada uno tiene que tomar sus decisiones”.

En tanto, respecto a las declaraciones de la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien aseguró que Kaiser “es mucho más respetuoso de las mujeres” que Kast, contestó: “Nosotros tenemos una mirada de futuro y muy claro dónde está el adversario. Nuestro adversario está al frente, es un mal gobierno, es la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, el desempleo”.

“Yo no voy a entrar en un debate con alguien que creo que en la mayoría de los temas, incluso en este, tenemos coincidencia. No voy a marcar la diferencia con alguien que es opositor al gobierno cuando el que pase a segunda vuelta va a necesitar el apoyo de los otros”, enfatizó.