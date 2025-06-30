Los primeros desafíos que debe sortear Jara: competitividad, rebaraje en el oficialismo y lista parlamentaria

Mientras Jeannette Jara, ahora presidenciable del oficialismo, se desplegó durante la mañana de este lunes por distintos medios de comunicación y, por la tarde, tuvo su primer encuentro con el Presidente Gabriel Boric para conocer a Violeta -hija recién nacida del Mandatario-, las fuerzas que sustentan a la coalición que la acompañará hasta noviembre vivieron su primer cara a cara en el día posterior a las elecciones primarias.

Ocho representantes de los partidos oficialistas llegaron pasadas las 13 horas hasta el Palacio de La Moneda para reunirse, en un almuerzo, con el comité político de gobierno: Álvaro Elizalde (Interior), Aisén Etcheverry (Segegob), Macarena Lobos (Segpres), Jaime Gajardo (Justicia), Antonia Orellana (Mujer) y Adriana Delpiano (Defensa).

Luego de una hora y media al interior del Salón Democracia, como bloque todos y todas las líderes de partidos entregaron un punto de prensa donde salieron a refrendar el respaldo a Jeannette Jara e informar que le comunicaron al Gobierno que la intención del pacto es avanzar en unidad “en lo presidencial, en lo parlamentario y en lo programático”. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, notificó que incluso “está convocada la DC” y todo partido que se sienta representado.

En tanto, Lautaro Carmona, timonel comunista, hizo un reconocimiento público “a cómo el acuerdo entre los partidos políticos de la coalición de gobierno vamos llevándolos adelante y demostrando que la palabra comprometida se cumple. En este momento están, tal como se dijo, todos los partidos de gobierno tras la única candidatura del sector que es Jeannette Jara”.

“Por la parte nuestra y por la parte de Jeannette, ella sabe que desde ayer su dimensión en cuanto al liderazgo y a tareas políticas principales supera la sola militancia en el Partido Comunista y es una liderazgo de la coalición de gobierno y esperamos que sea incluso más allá», aseguró.

Desafíos para Jara

Paso a paso, «pero con prisa”, Jara comenzará a partir de hoy a rehacer su programa y conformar a su nuevo comando sumando a representantes de las otras colectividades de la coalición. De hecho, este martes a las 10 horas se reunirá con todos los timoneles oficialistas. Pero, en el intertanto, pese a las señales de unidad, primero, debe sortear otros obstáculos para construir su campaña.

Primero, armar una estrategia convocante ante la posibilidad y el temor dentro del sector de no pasar a segunda vuelta dada la baja participación en estas elecciones con poco menos de un millón 400 mil electores, un 20% menos de las anteriores primarias de 2021, pese a ser convocada por ocho partidos. Esto marca un desafío, porque lo que, además, se decía de otras candidaturas que Jeannette Jara no podría ser competitiva frente a la derecha.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que «creemos que es bien relevante poner a disposición a toda la multiplicidad de partidos que hoy día representan a la alianza de gobierno para que así con voto obligatorio, que es el principal desafío -hubo muy baja votación y eso lo reconocemos-poder convocar mucho más y mejor a las personas que hoy día no se sienten parte de la política».

El segundo nudo es en términos de rearme de la coalición que ahora tendrá a la cabeza al Partido Comunista tras la derrota de Carolina Tohá, dejando en una posición más que debilitada al Socialismo Democrático y al Frente Amplio. La pregunta que ronda es ¿Cuánto pesará el PC en las próximas definiciones?

Lautaro Carmona sostuvo que “el Partido Comunista el peso que tiene es que tiene la candidata. Eso es ya un gran peso, no tiene por qué tener otra ventaja que no sea mucha autoexigencia, un gran sentido de responsabilidad. A mi me gustaría mucho que esto fuera una motivación para un salto de calidad para un gran movimiento unitario».

Por su parte, Jeannette Jara indicó: «Yo soy una candidata en la coalición de centro-izquierda, no del Partido Comunista y el Partido Comunista tiene su opinión que la expresa su presidente y su secretaria general. Yo creo que hay que mantener las cosas en los espacios que correspondan».

Y, en este marco, deberá esperar además las resoluciones que emitan desde el Socialismo Democrático tras reflexionar acerca del futuro de sus partidos. Si bien fue el propio Jaime Quintana, presidente del PPD, quién aseguró la noche del domingo que con los resultados «no acaba el socialismo democrático”, dirigentes de dicho sector plantean que se debió potenciar mucho antes a esta alianza y que, además, la estrategia fue errónea, por tanto, piden cobrar responsabilidades.

El senador Tomás de Rementería (PS), cuestionó. «Yo dije que era una mala estrategia decir que había solo una candidata que le ganaba la derecha. Yo creo que Jeanette Jara tiene todas las cualidades como candidata, por lo que hizo como ministra, por su capacidad para ganarle a cualquiera de los cuatro candidatos de derecha en una segunda vuelta».

No obstante, el vicepresidente nacional del PPD, Cristóbal Barra, dijo que «creemos que todavía hay un liderazgo que levantar del Socialismo Democrático, el Socialismo Democrático tiene ideas muy vigentes y Carolina Tohá es una buena exponente de esa idea».