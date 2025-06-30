Nicolás Jarry dio el batacazo y derribó a Rune en su debut en Wimbledon

Sencillamente tremendo, espectacular y para enmarcar lo de Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) en el pasto sagrado de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Es que tras superar la qualy de forma brillante, el chileno dio el batacazo este lunes en su debut en el cuadro principal del major londinense.

El «Príncipe» remontó de forma increíble para derribar al danés Holger Rune (143°), por parciales de 4-6, 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4, luego de tres horas y 34 minutos de un partido donde tras perder los dos primeros sets nunca bajó los brazos y se llevó su mejor triunfo del año.

El nieto de Jaime Fillol entró totalmente desconectado al cotejo, sobre todo con su servicio, el cual entregó dos veces, de entrada en el primer game y luego en el tercero, para quedar rápidamente 4-0 abajo. Y si bien quebró en el octavo cuando el escandinavo sacaba por el set, no le alcanzó y su rival selló la manga en el décimo.

En el segundo episodio el nacional no pudo aprovechar un punto de quiebre en el segundo game, mientras que salvó una bola de break en el siguiente. Eso sí, en el séptimo juego entregó su envío y en el décimo desperdició una chance de ruptura y el europeo abrochó el set, por lo que la tarea ya se le tornó muy complicada al criollo.

En el tercer capítulo fue donde el santiaguino dio más batalla, porque estuvo firme con sus turnos, y si bien no concretó un punto de set en el décimo con el saque del danés, le rompió justo en el undécimo para evitar un tiebreak y quedarse con el parcial.

En la cuarta manga «Nico» aprovechó la inyección de confianza y quebró de entrada en el segundo game. Después estuvo sólido con sus turnos y si bien desperdició dos set points en el octavo con el saque de Rune, selló con autoridad en el siguiente con un ace para forzar a una quinta manga.

En el último episodio el partido volvió a ser equilibrado y tenso. El nacional bajó la efectividad de su primer servicio y empezó a sufrir con sus envíos. Aún así, salvó un punto de quiebre en el cuarto game y en la recta final consiguió una ruptura en el noveno juego tras una espectacular volea. En el siguiente, sentenció el triunfo con autoridad con un tiro ganador a contrapié.

Con esta victoria, Jarry se tomó revancha de la derrota sufrida ante Rune en Basilea 2024 y obtuvo su 11° festejo ante un jugador top ten. Además, está trepando al casillero 122 en el ranking en vivo.

En segunda ronda el chileno enfrentará al promisorio estadounidense Learner Tien (62°) quien eliminó a su compatriota Nishesh Basavareddy (100°) por 7-6 (5), 6-3 y 6-2. Al norteamericano ya le ganó hace unas semanas y precisamente en pasto, en la primera ronda de la qualy del ATP 500 de Halle por 6-3 y 6-4.