René Calderón y polémica por doble premiación en los Pulsar: "Llegan palos porque sí y palos porque no"

Comenzó la cuenta regresiva para la edición 2025 de los Premios Pulsar, uno de los galardones más emblemáticos de la escena musical y que todos los años destaca lo mejor de la industria. Lo anterior, en una celebración que, esta vez, se llevará a cabo en dos ceremonias, agendadas para el miércoles 2 y el domingo 6 de julio, respectivamente.

La primera, tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en la Sala SCD de Plaza Egaña, en un acto que será transmitido vía streaming y que contará con la conducción del comunicador Alfredo Lewin, además de las presentaciones en vivo de Juan Antonio «Chicoria» Sánchez (ganador de «Mejor artista de música de raíz» en el ciclo anterior) y Electrodomésticos, emblemática banda de rock nacional que se medirá en la categoría de «Álbum del año».

En tanto, la gala emitida por TVN arrancará a las 18:30 horas. Todo, en una estrategia de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) por abarcar la premiación del total de segmentos que comprende este galardón. «Todos los premios existentes en el mundo, Goya, Oscar, Grammy, etcétera, tienen dos premiaciones distintas. Imagínate que nosotros, ahora, tenemos 30. Agregamos nuevas porque antes, dentro del pop, premiábamos la balada. Y, de repente, nos empezaron a llegar reclamos. Ampliamos también la de ranchera, que estaba junto con Tropical. Por eso llegamos a 30», explicó el músico y primer vicepresidente de la entidad, René Calderón.

«Pero no se sostiene un programa de televisión de seis horas. Eso es impensado, no resiste análisis. La televisión es muy cara, el minuto es carísimo. Y ya nos cuesta mucho que transmitan los Pulsar. Además, y debo decirlo con mucha tristeza, llevo 30 años trabajando en la televisión, así que sé lo que significa el rating. Y es miserable», transparentó el artista, apelando a una serie de críticas esbozadas hacia la SCD por esta fragmentación.

«Si nosotros entregáramos las 30 estatuillas de una, duraría seis o siete horas. El único programa largo que hay en Chile es la Teletón, y por razones que ya sabemos. Están aliados todos los canales, etcétera. Por eso, hemos tenido que ir viendo estas opciones de entregar en paralelo», reforzó.

Sin embargo, transparentó que le parece «muy curioso que en esta oportunidad estemos siendo apuntados con el dedo tan enérgicamente, tan violentamente, cuando lo hemos hecho siempre. Todos los años de Pulsar ha sido así. Es más, el año pasado entregamos los premios en ‘off’, en los pasillos de TVN, para luego pasarlos en la transmisión del programa».

«Esta vez quisimos hacer un evento especial en la Sala de Egaña, pero llegan palos porque sí y palos porque no. Quisimos hacerlo especial y nos autoadjudicamos todo un bullying que me parece súper injusto. Y es una cosa tan de nuestra idiosincrasia: vemos lo malo y, sin embargo, no lo bueno. Por ejemplo, nadie habla de estas cinco categorías nuevas», reforzó Calderón.

Una cita de homenajes

Pero al margen de las críticas, el músico -ex director invitado de la Orquesta del Festival de Viña– compartió el entusiasmo generado dentro de la SCD en torno a una serie de homenajes que se tomarán la actual edición. Uno de ellos, la celebración de los 25 años de carrera de la icónica agrupación Saiko.

«Mi cariño personal con Denisse (Malebrán), con quien somos amigos entrañables hace muchos años. Fue miembro, en dos oportunidades, del consejo de la SCD, y ahora último secretaria general. Una mujer tremendamente inteligente y talentosa musicalmente hablando, con opinión«, valoró su par. «De hecho, su paso por la SCD fue muy interesante y de un aporte incalculable».

Y aunque no quiso adelantar muchos detalles, Calderón sí comentó sobre la centralidad que tendrá el homenaje a Tommy Rey, ícono de la cumbia chilena fallecido este 2025. «¿Cómo no homenajearlo? Es un tipo con el que me tocó trabajar muchas veces, tremendamente ubicado. Nunca molestó que el camarín esto, que fruta para acá, que café… Nunca pidió nada. Y desde el punto de vista de la música tropical, un ícono, admirado por los jóvenes. Hay muchas bandas que existen gracias a su tendencia. Sin ir más lejos, Tomo Como Rey«, expresó sobre la instancia, que contará con la participación de Lucho Jara.

Igualmente, confirmó que habrá un show protagonizado por Fernando Ubiergo y Manuel García. «Una dupleta formada por Fernando, expresidente de la SCD, tremendo. Y Manuel, un tipo de unas letras enormemente consistentes».

«Glup, que está de vuelta, también nos va a traer una sorpresa. Y Jere Klein, porque no puede faltar la música urbana. Podrán decir muchas cosas, pero es la música que hoy está moviendo la industria. La SCD, y esto lo digo con mucha responsabilidad, representa a la música chilena. Y dentro de ella, está el folclore, el jazz, la música docta, la urbana, el rock, el pop, todo. Así que siempre tenemos esa precaución en nuestras actividades», concluyó.