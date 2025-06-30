Tras secuestro, exalcalde Montoya fue internado por cortes y quemaduras

El exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica BUPA, en la comuna de La Florida, tras su secuestro de más de 52 horas.

Según informó la familia a 24 Horas, el exjefe comunal concurrió a la clínica debido a que presenta cortes y quemaduras. Además, se encuentra en estado de shock.

El exalcalde pasó más de 52 horas secuestrado y fue liberado a las 4:00 horas de ayer domingo en una zona no determinada de la comuna de Padre Hurtado.

Tras ser liberado, Montoya prestó declaraciones a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre lo ocurrido y posteriormente fue derivado hasta el Servicio de Urgencia de la clínica mencionada.

En ese lugar, el exalcalde recibió atención médica y curaciones por «cortes y quemaduras a lo largo de todo su cuerpo«.

Posteriormente, Montoya fue trasladado hasta una habitación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la misma clínica, donde estuvo siendo acompañado por su familia y donde permanecería al menos durante la noche.

De acuerdo al relato de su familia a 24 Horas, estarían preocupados por la salud mental del exjefe comunal de Macul, debido a que se encuentra «en estado de shock», con una crisis emocional y problemas para relatar lo que le ocurrió.

Según el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, “no existe ningún antecedente que vincule a un móvil político en torno a este delito, ni decisiones previas que él pudiera haber tomado como alcalde. Los antecedentes que disponemos hasta ahora son aspectos vinculados a su vida privada”.

Y desde Punta Arenas, el Presidente Gabriel Boric manifestó que “esto es inaceptable, no hay nada que relativizar ni matizar. Las características propias del delito las está viendo el Ministerio Público en conjunto con las policías”.

«Las personas que llevaron adelante una acción de este tipo van a caer, como han caído las diferentes facciones del Tren de Aragua (…) acá no les quepa duda que la justicia va a caer con todo el peso de la ley sobre estas personas”, recalcó.

Según versiones, la familia de Montoya pagó 20 millones de pesos por su liberación a sujetos extranjeros que lo secuestraron en un departamento, tras solicitar servicios sexuales.