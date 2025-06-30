Viña 2025 anuncia el cumplimiento del plan de reforestación comprometido en la más reciente edición del festival

Megamedia, Bizarro Live Entertainment y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, en coordinación con la Fundación Reforestemos, cumplieron con el plan de reforestación comprometido en la Gala del Festival de la Canción 2025.

En el sector El Cerro del Parque Quinta Vergara se procedió a la plantación de diversas especies de árboles nativos, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad propia de este pulmón verde de la Ciudad Jardín.

Un proyecto que, para Paola Ferrero, directora de Megamedia Sostenible, “es una gestión que debemos valorar, proyectar y potenciar en el tiempo, sobre todo a partir de la fuerza mediática y social que tiene el Festival de Viña. Queremos seguir impulsando estos proyectos que impactan positivamente en la comunidad, en el medio ambiente y que sea una inspiración para la suma de fuerzas multisectoriales. Esto se construye en conjunto, y esta acción es un ejemplo concreto de una propuesta que suma voluntades en beneficio de todos.”

Para este proceso de restaurar un ecosistema y recuperar su biodiversidad, la selección correcta de especies nativas es primordial, ya que se definen a partir de las condiciones climáticas, edafológicas y ecológicas del ecosistema boscoso a recuperar. En este voluntariado plantamos árboles propios del bosque esclerófilo y adaptados a las condiciones locales como Litre, Huingán, Quillay, Molle y Palma Chilena, esta última declarada Monumento Natural.

Para Suzanne Wylie, directora ejecutiva Fundación Reforestemos, “esta alianza demuestra el poder del trabajo colaborativo y lo transversal de esta cruzada. Frente a la deforestación, la segunda causa del cambio climático a nivel global, necesitamos unir voluntades y actuar con decisión para recuperar nuestros ecosistemas. La jornada de voluntariado plantando especies propias del bosque esclerófilo y adaptadas a las condiciones actuales, es un ejemplo concreto del impacto que podemos lograr cuando como chilenos trabajamos juntos por un mismo propósito”.

Adicionalmente, hubo una preparación técnica del terreno, que incluyó la incorporación de materia orgánica, remoción y acondicionamiento del sustrato y ejecución con maquinaria especializada para asegurar el éxito en la fase de establecimiento. Además, se instaló un sistema de riego para asegurar una adecuada mantención y eficiencia hídrica a largo plazo.

Esta es la primera etapa del proyecto de reforestación, el cual forma parte del plan integral de sostenibilidad que por primera vez en su historia tuvo el Festival de Viña, tanto en el área de medioambiente como de inclusión. En una segunda etapa, se contemplan acciones de arbolado urbano en sectores relevantes para la comuna.