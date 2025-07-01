Ante aumento de virus respiratorios: Minsal amplía vacunación gratuita contra la influenza a toda la población

Debido al aumento de la circulación viral y con el objetivo de reforzar la protección de la población durante el invierno ante los posibles rebrotes en primavera, el Ministerio de Salud (Minsal) informó este martes que la vacuna contra la influenza estará disponible de forma gratuita para todas las personas, sin distinción de grupo etario o condición de riesgo.

Hasta ahora, la campaña de inmunización estaba dirigida únicamente a los grupos priorizados: personas mayores de 60 años, pacientes crónicos, niños y personal de salud. Sin embargo, ante el actual escenario epidemiológico, la autoridad sanitaria decidió ampliar la cobertura a la población general.

En ese sentido, desde el Minsal destacaron que la campaña 2025, iniciada el 1 de marzo, ha tenido “resultados exitosos”, en particular por su “respuesta oportuna” frente al alza de virus respiratorios. Además, se informó que cerca de 7,5 millones de personas ya han sido vacunadas, alcanzándose las metas de cobertura en la mayoría de los grupos de riesgo.

💉 ¡Atención! Desde hoy 1 de julio la vacuna contra la influenza está disponible para toda la población general. 📌Protégete y revisa los puntos de vacunación en👉 https://t.co/p5IHVEadCb pic.twitter.com/scLu3Kqw2z — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 1, 2025

«Busca fortalecer la protección comunitaria contra la influenza y mantener la inmunidad poblacional durante los meses críticos de invierno y primavera, para disminuir los riesgos de posibles rebrotes de virus respiratorios», señalaron desde el Minsal respecto a la estrategia preventiva.

¿Dónde vacunarte de manera gratuita contra la influenza?

En concreto, la vacuna contra la influenza se puede solicitar de manera espontánea en vacunatorios de la red pública de salud. Asimismo, se puede solicitar en los centros de salud privada que tengan convenio con la Seremi de Salud y operativos de vacunación extramurales implementados localmente.

La ubicación y horarios de los más de mil puntos de vacunación disponibles a lo largo de todo el país la puedes conocer haciendo clic aquí.