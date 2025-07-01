Carlos Ominami por Chile y los BRICS: "Debemos estar donde estén China e India, las economías del futuro"

Un espacio donde está China, donde está India, donde va a estar más adelante Indonesia, tres de las cinco más importantes economías del mundo en los próximos años, me parece evidente que hay que estar”, enfatizó en su análisis inicial.

Cancillería compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara Baja por la participación de Chile en la Cumbre de Líderes BRICS 2025. Fue la ministra subrogante, Gloria De La Fuente, quién se presentó en la instancia en el Congreso Nacional -debido a que el canciller Alberto van Klaveren se encuentra en España- para resolver las dudas y preocupaciones de los parlamentarios.

Tanto en el Senado como en la Cámara Baja, los parlamentarios buscaron indagar en los objetivos que tiene el gobierno con su participación en esta cumbre donde estarán países como Brasil, Rusia y China.

La ministra subrogante recalcó que “nuestro país va a asistir a la Cumbre de los BRICS con identidad propia, sosteniendo sus valores y su tradición democrática”. “Estar presente en este foro es una oportunidad para plantear con claridad y convicción los principios de nuestra política exterior, a la vez que también diversificamos a propósito de lo mismo nuestras relaciones económicas y comerciales y de atracción también de inversiones”, apuntó De La Fuente.

En la instancia, destacó que Chile tiene una oportunidad económica por la presencia de socios con los que el país ha firmado acuerdos recientes, como Arabia Saudita. Además, socios con los que se han iniciado conversaciones para lograr tratos comerciales como India e Indonesia.

Ante las preocupaciones de parlamentarios sobre una eventual intención del gobierno de convertirse en miembro permanente de los BRICS, en caso de que llegara la invitación, De La Fuente fue tajante al comentar que “Chile no está trabajando para concretar una solicitud de ingreso a los BRICS”. “Nuestro objetivo es profundizar nuestra estrategia de diálogo y diversificación para disminuir nuestras dependencias y fortalecer nuestra autonomía (…) particularmente en la situación geopolítica en la que nos encontramos”, complementó.

“Esto obedece a una invitación que nos hiciera Brasil, un socio estratégico para nosotros en esta región y que tiene la presidencia hoy en día de este órgano. En calidad de invitados nosotros no suscribimos ninguna declaración”, insistió De La Fuente.

Oportunidades para Chile

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el exministro de Economía y exsenador, Carlos Ominami, no solo declaró que Chile debe participar de los BRICS al ser una invitación de Brasil, un socio en la región muy importante para el país, sino que también “debe asistir a todas las instancias a las cuáles sea invitado”. Sobre todo, mencionó, por el nuevo orden mundial que se está configurando.

“El mundo está en una transición muy delicada y muy turbulenta. El viejo orden del ‘45 está completamente agotado. Para poder ser parte de ese proceso, para poder tener una voz que se escuche, hay que estar en los espacios donde eso puede ocurrir. Un espacio donde está China, donde está India, donde va a estar más adelante Indonesia, tres de las cinco más importantes economías del mundo en los próximos años, me parece evidente que hay que estar”, enfatizó en su análisis inicial.

Incluso, Ominami no sólo señaló que es “evidente” que hay que “aceptar la invitación”, sino que además planteó que Chile debe “mirar con calma si es que hay una invitación a una integración más directa de Chile en los BRICS”. Esto, no obstante, debe ser una discusión que se dé con tiempo y no en el marco de elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina.

El exparlamentario manifestó que Chile tiene chances de un posicionamiento más allá de lo comercial en estos BRICS. “Son oportunidades más de concentración respecto de los grandes temas del mundo. Chile tiene una voz que no se escucha, somos un país pequeño, intermedio en el ámbito latinoamericano y pequeño en el ámbito mundial. Nuestra voz se va a escuchar en la medida que podamos tener capacidad de actuar en estos espacios y que también generemos concertación y tengamos diálogo con los principales líderes del mundo”, señaló.

Aunque catalogó como “presuntuosa” la idea de que Chile tenga un liderazgo en América Latina a partir de esto, Ominami sí recalcó que puede ejercer un rol que permita “ayudar a articular un continente que está completamente fragmentado”.

“Es muy importante que podamos generar espacios mínimos de concertación política para tener un mínimo de posiciones en común, sino, América Latina sigue en condición de total marginalidad”, expresó.

En esa línea, cuestionó las voces que critican la presencia de Chile en los BRICS. “¿Dónde quieren ir? Yo estoy por ir a todos los lugares donde nos inviten. Ojalá nos invitaran al G7, pero no nos van a invitar, o al G8. Entonces, vamos a los lugares donde nos inviten y llevemos nuestros puntos de vista. Vengo hace muchos años insistiendo en que la única posibilidad de enfrentar correctamente la pugna China-Estados Unidos es sobre la base de un no alineamiento activo”, indicó.

Desde el punto de vista comercial, el exministro de Economía anticipa que Chile “está buscando negociar un acuerdo de libre comercio con India, que es una potencia ascendente muy importante. Compartir con el primer ministro indio en Brasil puede ser un aporte al esfuerzo que se está haciendo para suscribir un acuerdo de libre comercio”.

También, Ominami detalló cómo Chile puede aportar a los países que integran los BRICS. “Chile tiene una enorme oportunidad, tiene la ventaja, y un poco la suerte, de tener muchas de las cosas de las cuáles el mundo necesita”, sostuvo.

“Chile tiene cobre, tiene litio, tiene energías renovables baratas, tiene territorio para poder generar plantas de hidrógeno verde, y tiene una agricultura que permite también tener alimentos saludables. Tenemos ahí realmente muchas condiciones”, destacó la exautoridad, recalcando que para ello el país requiere de una estrategia bien pensada para sacar todo el potencial hacia el exterior.

Entre sus distintas visiones sobre lo anterior, Ominami resalta la necesidad de una mayor “cooperación con Brasil”. “Brasil tiene una industria manufacturera grande y Chile debería tener una conexión más directa con Brasil en el plano industrial. Tener acuerdo respecto del abastecimiento de litio, respecto del abastecimiento de cobre, pero todo eso requiere también un diseño que desgraciadamente no ha estado presente”, sentenció sobre las posibilidades del país de profundizar sus relaciones comerciales con el gigante del continente.