Claudia Pascual (PC) y candidatura de Jara: “Es fundamental tener un programa que nos acoja a todos“

La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, integrante del equipo político y estratégico del comando de Jeannette Jara, abordó la discusión en torno a la militancia de la presidenciable, la integración programática y la lista parlamentaria única.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria dio “fe del sentido unitario» de la presidenciable oficialista. «Y es lo que necesitamos. El país está esperando que dejemos de pelear y que efectivamente en pos de los chilenos y chilenas, en pos de solucionar las problemáticas que tenemos como país, con justicia social, económica, nos vayamos poniendo de acuerdo, y creo que Jeannette convoca e invoca muy bien ese espíritu”.

En cuanto a una eventual congelamiento de la militancia comunista de Jeannette Jara, dijo que «comparto plenamente lo que ha dicho nuestra candidata y el presidente del partido: no es una discusión que esté hoy día en la mesa».

«Combatir una idea, negando esta idea, no es necesariamente el mejor camino. Se puede evaluar por cierto en algún momento, pero no lo veo como algo urgente de resolver. Creo que es mucho más urgente, para ella como candidata y nosotros como militantes comunistas, respaldar su candidatura para ampliar las fuerzas que la apoyan», declaró.

En esa línea, recalcó: «Por cierto, Jeannette ya no es la candidata comunista, Jeannette es la candidata que salió de todas estas fuerzas progresistas de centroizquierda y de izquierda que llevaron adelante esta primarias».

En cuanto a cómo congeniar la necesidad de ampliar las bases de respaldo de Jara, pero sin perder la esencia, la senadora Pascual indicó que «cuando se va a una primaria se proponen ideas, pero someterse a ese proceso implica que una vez definida la candidatura se conversan todos los demás para poder recoger aspectos y modelar un programa que permita que todas las ideas puedan converger. Jeannette, desde esa perspectiva, tiene un espíritu tan unitario que sabe llegar a acuerdos en ese ámbito”.

En ese sentido, precisó que el llamado al diálogo no se trata únicamente de conversar con las fuerzas políticas que participaron en las primarias, sino que «también con aquellas que no estuvieron». Y, especialmente, «con la ciudadanía e independientes”.

«Es fundamental tener un programa que nos acoja a todos. Lo que significa que ninguno dice ‘mira, mi propuesta programática es esta, inamovible y nada más, ni tampoco esto depende de solo un nombre en cada uno de los partidos'», afirmó.

En tanto, respecto a la negociación para lograr una lista única parlamentaria señaló que «tenemos diferencias, pero también tenemos muchos sueños en común. ¿Cómo no va a ser posible que nos coloquemos de acuerdo? (…) Si entendemos que nos necesitamos todos y todas para evitar que la ultraderecha, que apuesta a reducir políticas públicas y restringir derechos se quede con la elección, por tanto, con el Parlamento y el Gobierno, nosotros nos podemos unir en esa lista única».