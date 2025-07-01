Claudio Alvarado (IES) analiza crisis de Matthei: Su campaña no logra definir un rumbo, mientras Kast consolida su avance

Un «mal semestre», errores no forzados y una estrategia «ansiosa». Así describe Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), la crisis de campaña de la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que contrasta con el avance «ordenado» del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En entrevista con la primera edición de Radioanalisis, el analista político advierte que, aunque el escenario es reversible, el tiempo se agota para que la candidata de Chile Vamos defina un mensaje claro y deje de caer en contradicciones. «Ningún punto de prensa efectista subsanará los errores acumulados», sentenció.

Alvarado analizó que hay ciertos candidatos están teniendo buen despliegue, articulación y definición de proyecto y otros que han tenido mayores problemas. “Yo creo que ahí está, en primer lugar, el factor que explica por qué Evelyn Matthei ha tenido ciertas dificultades que aún son posibles de revertir, pero mientras más pasa el tiempo, más pesada se vuelve esa mochila”, declaró el director del IES.

El también abogado observó el punto de prensa de la militante de la UDI posterior al triunfo de Jeannette Jara en las primarias oficialistas y lo calificó como un esfuerzo por “intentar transmitir un quiebre” o “posicionarse como alternativa”. Sin embargo, sostuvo que “fue un punto de prensa curioso (…) porque de algún modo también refleja la búsqueda que está teniendo el comando de Evelyn Matthei y la propia candidata que no ha logrado ser exitosa hasta ahora”.

“Ella está más allá del bien y el mal, con un perfil más bien de estadista, ella tiene que felicitar a la candidata ganadora y eso no se hizo, si ella en cambio quiere marcar las diferencias e intentar superar por la derecha a José Antonio Kast, debió haber sido más dura que Johannes Kaiser y tampoco lo hizo. Creo que de algún modo esa (…) incapacidad de lograr encontrar un lugar y una manera de transmitir firmeza, al mismo tiempo que una estampa propiamente presidencial, es algo que da la impresión tiene complicado al comando y a la candidata”, agregó el director de IES.

Lo anterior, Alvarado lo contrastó con la estrategia de Kast, que fue más cauta. “Decidió no hablar ese día en la noche, esperó al día de ayer, menos apresurado, uno podrá juzgar mejor o peor su punto de prensa, pero en la decisión de esperar versus la decisión de hablar inmediatamente también se revela algo de lo que está ocurriendo con las distintas candidaturas, una más bien ordenada tranquila que sigue creciendo y la otra en una búsqueda un tanto ansiosa por intentar pegar el palo al gato», expuso.

“Creo que hay que, raya para la suma, evitar el apresuramiento, tomar una decisión respecto de que lo que se va a buscar encarnar, trazar una hoja de ruta y actuar en consecuencia. En eso, más allá de lo que uno piense de cada candidato respecto del fondo del asunto, creo que la campaña de Kast tuvo un mucho mejor primer semestre en comparación con la de Evelyn Matthei”, enfatizó.

Sobre si la situación podría subsanarse, el abogado dijo: “Me parece que el cuadro sigue siendo reversible, pero el tiempo se va acabando para desplegar una candidatura con la fuerza y con el talante que uno habría esperado que iba a transmitir una persona con la experiencia, trayectoria y con el potencial de Evelyn Matthei”.

“Para que la situación cambie, para que se pueda revertir lo primero es que ella tiene que dejar de cometer errores no forzados (…) Lo segundo, ella y el comando tienen que tomar una definición respecto a qué es lo que se va a busca transmitir. Y esa definición tiene que dialogar tanto con las prioridades ciudadanas como con el anhelo del electorado de oposición”, dijo.

Sumado a lo anterior, el director del IES puso en el centro el no pelear entre los candidatos del sector para responder al “votante más tradicional de centro derecha y derecha”. En esa línea, agregó que lo que se vio tras los resultados de la primarias oficialistas «no colabora con lo que debería hacer Evelyn Matthei. Le intentó, como se dice coloquialmente, pegar a José Antonio Kast de un modo que se vio muy forzado, además reivindicando a Johannes Kaiser respecto al tema de las mujeres que es una cuestión que no se entiende mucho a la luz de la trayectoria de Kaiser, yo creo que ese tipo de apresuramientos o estrategias de cortísimo plazo o de poca monta no le van a dar resultados”.