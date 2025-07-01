Colombia: hermana del senador Uribe informa recuperación "milagrosa" a 20 días del ataque

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe, aseguró este martes que su recuperación «ha sido absolutamente milagrosa», apenas 20 días del atentado que sufrió en Bogotá y que le ha mantenido ingresado en estado grave.

«Miguel tiene una capacidad de recomponerse, de ser resiliente, esa fuerza que lo hace mantenerse con vida», declaró Hoyos, quien destacó la mejora que a lo largo de los días experimentado el senador del conservador Centro Democrático y precandidato a las elecciones de 2026.

En ese sentido, recordó que Uribe se sometió hace unos días a una última operación que en condiciones normales se le hubiera realizado a un paciente con las mismas condiciones «en tres meses».

«Ha evolucionado milagrosamente», celebró en una entrevista para Blu Radio, en la que señaló la última operación «salió súper bien».

El intento de asesinato se produjo el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente herido después de sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna.

Desde entonces ha estado ingresado en la Fundación Sante Fe de la capital colombiana, que decidió hace unos días dejar de emitir partes médicos diarios hasta que se produzcan cambios significativos.

Por el momento, han sido detenidas cuatro personas, entre ellas el autor de los disparos, a la espera de hallar con el paradero de un quinto a quien las autoridades considera autor intelectual del atentado, José Arteaga Hernández, alias «Costeño», aunque también responde al sobrenombre de «Chipi».