Donald Trump endurece política hacia Cuba y amplía el bloqueo económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo memorando que endureció la política del país hacia Cuba, en un documento que reafirmó y amplió el bloqueo económico a la isla «y se opuso a los llamados en Naciones Unidas para su levantamiento».

El Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM), por sus siglas en inglés, aseguró «restaurar y reforzar la sólida política hacia Cuba del primer mandato» de Trump revirtiendo medidas de «alivio» del exmandatario Joe Biden, según describió el documento publicado por la Casa Blanca.

Entre las medidas impuestas se encontró la prohibición de transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y sus filiales, a excepción de aquellas que «promuevan objetivos de la política estadounidense».

Por otra parte, la Casa Blanca acusó al Gobierno cubano de «dar cobijo a fugitivos de la justicia estadounidense y no cumplir los requisitos básicos de una sociedad libre y justa«, y requirió «un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o que están siendo acogidos por el Gobierno cubano».

«La NSPM garantizó que la relación entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de Estados Unidos y del pueblo cubano«, aseguró el documento, según el cual Washington fomentará los Derechos Humanos y «un sector privado independiente del control gubernamental».

Trump acusa a Cuba de reprimir libertad de expresión

La Casa Blanca aseguró que el documento dio forma a la promesa electoral de Trump de «apoyar al pueblo cubano en su larga lucha por la justicia, la libertad y la independencia«. En este sentido, uno de los principales epígrafes del memorando se tituló «promover una Cuba estable, próspera y libre» e incluyó acusaciones al Gobierno de La Habana de represión, detenciones arbitrarias y «condiciones inhumanas» de sus presos políticos.

«La violencia y la intimidación contra los disidentes se producen con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos se enfrentan a represalias por su defensa», subrayó Washington, que señaló a La Habana por «acosar a creyentes, bloquear la libre asociación (…) y negar la libertad de expresión«, apuntando en concreto al acceso limitado a Internet y a «la ausencia de una prensa libre«, ámbitos en los que el NSPM también propuso incidir para apoyar a la sociedad civil.

Además, el memorando también trajo a colación la reciente prohibición de viajar a Cuba impuesta por la Administración Trump, una medida por la que designó al país caribeño como «Estado patrocinador del terrorismo» y en la que denunció una «falta de cooperación o de intercambio de información policial suficiente con Estados Unidos».

El secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, se pronunció al respecto del NSPM en la red social X, en la que afirmó que «Estados Unidos está comprometido a fomentar la libertad y la prosperidad en Cuba«.

«Que no quepa duda, bajo el liderazgo del presidente Trump haremos que el ilegítimo régimen cubano rinda cuentas y estaremos junto al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y justicia», subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, criticó el escrito del jefe de la Casa Blanca con un mensaje en redes sociales en lo que calificó de «conducta criminal y violatoria de los Derechos Humanos«.

«El memorando presidencial contra Cuba dado a conocer hoy por el Gobierno de Estados Unidos reforzó la agresión y el bloqueo económico que castiga a todo el pueblo cubano y es el obstáculo principal a nuestro desarrollo«, sostuvo el ministro de Exteriores de Cuba.