Evópoli: “No hay ninguna posibilidad de bajar a Evelyn Matthei, eso es ficción"

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, descartó los rumores sobre una eventual bajada de Evelyn Matthei de la carrera presidencial debido a la baja en las encuestas. No obstante, reconoció ajustes en la campaña y proyectó un escenario competitivo con Jara y Kast.

En entrevista con Radio Pauta, Santa Cruz afirmó que “la elección no se explica por una polarización ideológica, sino por la desconexión de la política con la ciudadanía”.

Proyectó una votación presidencial altamente disputada entre tres figuras: Jeanette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. A su juicio, “el escenario está abierto y será clave quién logre interpretar con mayor claridad las preocupaciones de la ciudadanía”.

“Lo que veo es que el escenario que tenemos hoy día es una primera vuelta muy competitiva entre tres candidatos y quien conecte de mejor manera con los sentires de los chilenos, con sus problemas, con sus angustias va a ser quien gane la elección de fin de año”, agregó.

El presidente de Evópoli reconoció que enfrentar directamente al Gobierno “fue una estrategia que pudo haber sido mejor y ahora el foco estará puesto en los dolores de los ciudadanos y en darles propuestas. No hay ninguna posibilidad de bajar a Evelyn Matthei. Eso es ciencia ficción”.