Gobierno presenta primer informe del Protocolo LGTBIQA+: 270 víctimas atendidas por violencia de género y delitos

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+, las subsecretarias de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, junto a los alcaldes de Pudahuel, Ítalo Bravo, y de Cerro Navia, Mauro Tamayo, participaron este lunes en la entrega de los resultados del primer informe anual del Protocolo de Actuación y Coordinación de Víctimas de Delitos por Identidad de Género u Orientación Sexual.

Según el documento, durante 2024, un total de 270 personas víctimas de delitos y/o violencia de género ingresaron voluntariamente al protocolo, declarando su orientación sexual y/o identidad de género. Estas fueron atendidas por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD).

Entre los principales hallazgos, se reporta que 218 personas fueron atendidas por violencia de género. De ellas, un 70,2% sufrió agresiones por parte de parejas o exparejas, mientras que un 27,5% señaló haber vivido violencia por parte de personas conocidas. Las formas más frecuentes de agresión fueron la violencia psicológica (49,1%) y la violencia física (25,2%).

🏳️‍🌈 En el Mes del Orgullo, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de la comunidad LGBTIQA+. Junto a @SubPrevDelito y @SernamEGChile, presentamos el nuevo protocolo para prevenir y abordar violencias hacia personas de la diversidad. ¡Avanzamos con orgullo y respeto! pic.twitter.com/rTIMYqXNr1 — Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) June 30, 2025

En ese sentido, la subsecretaria Carolina Leitao explicó que, de acuerdo al informe, el Programa de Apoyo a Víctimas también atendió a 52 personas víctimas de delitos, siendo los robos violentos los más comunes (59,6%), seguidos de los delitos sexuales (19,2%).

“La primera acogida del Estado es fundamental. Y para desarrollar una acción más eficaz, este protocolo permite visibilizar y caracterizar a las víctimas, para que el Estado pueda proveer mejores servicios de atención cuando una persona sufre violencia. Esto nos impulsa a desarrollar políticas e iniciativas que sensibilicen y protejan a las personas LGTBIQA+”, sostuvo la autoridad.

Por su parte, la subsecretaria Claudia Donaire afirmó que la presentación de este primer informe es resultado de un trabajo interinstitucional coordinado con organizaciones de la sociedad civil, y representa “un avance concreto en nuestro compromiso con los derechos de las personas LGBTQIA+, especialmente en su derecho a una vida libre de violencia”.

Además, Donaire informó que el protocolo contempla atención psicológica, social y jurídica gratuita para todas aquellas personas de la comunidad LGBTQIA+ que hayan sido víctimas de delitos motivados por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, destacó el compromiso institucional con la erradicación de la violencia.

“En SernamEG estamos comprometidas para que la diversidad de mujeres de nuestro país viva una vida libre de violencias. Por eso, consideramos un avance significativo contar con el Protocolo LGTBIQA+, que surge ante la necesidad del Estado de entregar una respuesta concreta a esta comunidad frente a la violencia que sufren por su orientación o identidad de género. El trabajo intersectorial y colaborativo entre instituciones nos ha permitido brindar un acompañamiento integral y especializado a la comunidad LGTBIQA+”, afirmó.

Asimismo, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, afirmó que “este trabajo se hace a partir de la necesidad de incorporar a las diversidades sexuales dentro del Programa de Atención a Víctimas, generando espacios de contención y nuevas formas de acercamiento. Porque, entre otras cosas, hacer una denuncia y validar la propia identidad muchas veces es más fácil vía telefónica que de forma presencial”.

Adicionalmente, como parte del compromiso con la entrega oportuna de asistencia legal y atención en salud primaria, se llevó a cabo una feria de servicios en la comuna de Pudahuel, con la oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de los programas Somos Barrio y Apoyo a Víctimas.