Gobierno presenta reforma al sistema político: fortalecería a los partidos y reduciría la fragmentación

El Gobierno ingresó al Senado un proyecto de reforma al sistema político que busca enfrentar la creciente fragmentación parlamentaria y elevar los estándares de la democracia representativa. La iniciativa fue presentada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, en una conferencia desde el Congreso Nacional.

El proyecto propone tres cambios principales en la Ley de Partidos Políticos:

Aumenta el número mínimo de regiones para constituir una colectividad: los partidos deberán estar presentes en al menos ocho regiones, contiguas o no. Actualmente, la ley exige presencia en solo tres regiones contiguas. Duplica la cantidad de firmas requeridas para su legalización, volviendo a la norma anterior al proceso de refichaje. Restringe la candidatura de fundadores: quienes participen en la fundación de un partido no podrán ser candidatos por otra colectividad durante los cuatro años siguientes, independientemente de si el partido logra o no su legalización.

Además, se incorpora por primera vez a nivel legal la regulación de los comités parlamentarios, que hasta ahora solo estaba presente en los reglamentos internos de ambas cámaras. Entre los cambios, se establece la obligatoriedad de integrar el comité del partido por el que se fue electo, ya sea como militante o como independiente patrocinado.

La reforma también incluye ajustes en el financiamiento público de partidos políticos, eliminando incentivos que permitían a colectividades sin representación parlamentaria acceder a recursos estatales. Según Elizalde, solo los partidos que hayan participado en elecciones parlamentarias podrán acceder a estos fondos.

En relación con las próximas elecciones, el ministro aclaró que “este proyecto no va a cambiar las reglas del juego respecto de las elecciones en curso”, ya que incorpora normas de transición. Por tanto, los nuevos requisitos regirán únicamente para futuros procesos de conformación de partidos.

La ministra Lobos agregó que esta propuesta retoma discusiones que ya se han dado en el Parlamento a través de mociones previas. “Estas herramientas contribuyen a una mayor representatividad y a evitar la fragmentación del sistema político”, afirmó.

Desde el Ejecutivo esperan que la tramitación del proyecto sea rápida, ya que —según ambas autoridades— existe un consenso transversal sobre la necesidad de fortalecer los partidos políticos y dar mayor estabilidad al sistema político chileno.